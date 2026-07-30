Vážně zraněný český chlapec (13) v Rakousku: Na kole narazil do stromu!

Oblast Leogang v Rakousku
Oblast Leogang v Rakousku  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
30. července 2026
15:56

V Rakousku se ve středu při jízdě v bike parku vážně zranil 13letý Čech, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Ve čtvrtek o tom informovala agentura APA, podle které chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Rozsah zranění APA neupřesnila.

Nehoda se stala v salcburské oblasti Pinzgau v areálu Leogang, který cyklistům nabízí několik sjezdových tras. Podle policie hoch v obtížné části po skoku sjel z trasy a narazil do stromu. Ostatní cyklisté, kteří nehodu viděli, zavolali záchranáře. Ti chlapce letecky přepravili na univerzitní kliniku v Salcburku.

APA uvedla, že ve stejném areálu se naposledy stala vážná nehoda letos v květnu, kdy se po zavírací době vydal na sjezd 18letý Němec, který následně v nemocnici podlehl těžkým zraněním. Smrtelné nehody se zde staly rovněž loni v červnu, kdy zemřeli 33letý Lotyš a 54letý Švýcar. Provozovatel následně přepracoval bezpečnostní koncept bike parku.

„Tento sport není bez rizika. Obecně doporučujeme přizpůsobit rychlost jezdeckým schopnostem,“ řekl agentuře APA šéf areálu Kornel Grundner. Poznamenal, že všechny traily, jak se sjezdovým trasám říká, jsou odpovídajícím způsobem označeny. Areál navíc sjezdařům doporučuje, aby začínali u lehčích tras a postupně přecházeli na složitější.

Sjezdová cyklistika, známá jako downhill, bývá považována za extrémní sport. Na tratích cyklisté překonávají prudké sjezdy, zatáčky, skoky a různé přírodní překážky. Takto zaměřené areály včetně českých nabízí řadu tras nejrůznějších obtížností, z nichž ty základní bývají vhodné i pro starší děti.

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Zdroj: Policie ČR

Témata:
čechcyklistakolosjezdové koloRakouskostromnemocniceAustria Presse Agenturzranění
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