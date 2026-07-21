Kuriózní nehoda na Hané: Řidič na silnici srazil klokana
Neobvyklou dopravní nehodu řešili policisté na Prostějovsku. Řidiči osobáku za tmy náhle vběhl do cesty klokan. Zvíře po střetu uhynulo, škoda na autě dosáhla desítek tisíc korun.
Na podobné nehody jsou čeští řidiči zvyklí spíš se srnami nebo divokými prasaty. V pondělí brzy ráno ale policisté na Prostějovsku vyjížděli k mnohem neobvyklejšímu případu. K nehodě došlo krátce po čtvrté hodině ráno na silnici v katastru Biskupic na Hané ve směru na Prostějov. Řidič vozu Suzuki už střetu nedokázal zabránit.
„Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Majitele vyrozuměli
Majitel zvířete byl o události informován. Jak se klokan dostal mimo svůj výběh, policie neupřesnila. Řidič vyvázl bez zranění. Dechová zkouška u něj vyloučila požití alkoholu před jízdou. Střet si vyžádal značné poškození vozidla. Policisté předběžně odhadli vzniklou škodu na 60 tisíc korun.
Čeští řidiči přitom v posledních týdnech o klokanech slýchají častěji než obvykle. Pozornost vzbudil zejména uprchlý klokan Kajínek ze Strupčic na Chomutovsku, po němž majitelé stále pátrají.
Božínku. 🫣 Snad to nebyl Kajínek 🦘!