Poplach v Turecku: Holčička se na matraci dostala na otevřené moře! Kde byli rodiče?!

Dívka v Turecku skončila na nafukovací matraci na otevřeném moři.
Dívka v Turecku skončila na nafukovací matraci na otevřeném moři.
Dívka byla velmi daleko od pobřeží, hrozilo jí tak reálné nebezpečí.
Naštěstí si jí všimli místní a zavolali pomoc.
Pobřežní stráž ji rychle nalezla.
Autor: Kamil Morávek - 
10. července 2026
19:53

Dívka v Turecku se na nafukovací matraci dostala až na otevřené moře. Z nebezpečné situace ji musela zachránit pobřežní stráž. Naštěstí se jí nic nestalo. Lidé se však na internetu ptají, kde byli její rodiče a jak je možné, že se vůbec do situace dostala.

K incidentu došlo u tureckého města Didim. Dívka byla na otevřeném moři pouze na nafukovacím lehátku. Byla už velmi daleko od pobřeží a zpět na břeh by se sama dostávala jen velmi těžko. Není přesně jasné, kdo na její nezáviděníhodnou situaci upozornil. Pobřežní stráž se za ní vydala hned po obdržení informace.

Dívku se naštěstí podařilo rychle najít a dostat na palubu záchranného člunu. „Dítě jsme následně převezli zpět do Didimu, kde jsme ho vysadili na molu,“ popsala pobřežní stráž podle deníku Daily Star. Dívka během celého incidentu naštěstí neutrpěla žádná zranění.

Na sociálních sítích video vzbudilo vlnu nevole. Lidé se ptají, jak mohli dívčini rodiče vůbec něco takového dopustit. „Holčička zažije životní trauma a rodiče co? Opalují se?!“ napsal například jeden z komentujících. Přesné příčiny incidentu však zůstávají nejasné. Podle pobřežní stráže nic nenaznačuje, že by šlo o něčí přímou chybu.

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Vorvaň u řeckého poloostrova Chalkidiki
Zdroj: Facebook

Dívka v Turecku skončila na nafukovací matraci na otevřeném moři.
Dívka v Turecku skončila na nafukovací matraci na otevřeném moři.
Dívka byla velmi daleko od pobřeží, hrozilo jí tak reálné nebezpečí.
Naštěstí si jí všimli místní a zavolali pomoc.
Pobřežní stráž ji rychle nalezla.

Témata:
otevřené mořeMatraceTureckomoře
Kamil Morávek
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