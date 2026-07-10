Jan Darmovzal popsal děsivé praktiky venezuelských dozorců: Přežil jsem peklo!

Darmovzala po propuštění dopravil do ČR vládní speciál.
Darmovzala po propuštění dopravil do ČR vládní speciál.
Darmovzala po propuštění dopravil do ČR vládní speciál.
Jan Darmovzal
Jan Darmovzal
Autor: Tomáš Koníček - 
10. července 2026
05:00

Téměř 500 dní strávil český cestovatel Jan Darmovzal (35) ve venezuelském vězení jako údajný žoldák CIA. Zažil výslechy, psychický teror a chvíle, kdy netušil, zda přežije.

„Posadili mě, dali mi gumový návlek přes obličej, připoutali mě k židli a pak se kolem dokola  začal šířit silný pach benzinu. V té chvíli mi opravdu nebylo dobře. Netušil jsem, co přesně plánují a jak daleko jsou schopni zajít,“ řekl nyní po půl roce od propuštění pro Reflex. O čem ještě vězeň mluvil?

O zatčení a výsleších

Podle Darmovzala šlo o připravenou akci. „Měli o mně dokonalý přehled.“ Po zatčení skončil v tajném domě, kde byl dva dny připoutaný k židli. „Vedle mě pustili aparát s hlasitou salsou. Byl jsem tam bez jídla, pití...“ popisoval. Následně byl převezen do věznice Rodeo I, kde ho ředitel vítal slovy: „Odsud vás dostane jedině Bůh.“

O životě za mřížemi

Strážní tu prý kontrolovali vše, i jak vězni spí. „Směli jsme ležet jen na levém boku s hlavou k okénku. Každých pět minut mi posvítili reflektorem do obličeje, aby mě nenechali spát. Když se člověk otočil, mlátili železnou tyčí do dveří,“ líčí Jan. Vězni tu čelili krutým trestům, třeba za neposlušnost mytí následovala tzv. intubace. „Šlo o zavedení hadiček do nosu a přirození. Pumpovali do člověka jídlo a nenechali ho beze spánku, dokud se nepodvolil,“ doplnil.

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Dojatí rodiče, parťáci z vězení i vítající Babiš s Macinkou: Čech Jan Darmovzal přiletěl domů z Venezuely!
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Kdo je Jan Darmovzal?

Český cestovatel, sportovec a člen aktivních záloh Armády ČR procestoval řadu rizikových oblastí – Severní Koreu, Irák či Mosambik, a působil i v palestinských uprchlických táborech. Během cesty po Venezuele byl 5. září 2024 zadržen a bez důkazů obviněn z účasti na údajném spiknutí. Ve věznicích strávil téměř 500 dní, než byl 16. ledna 2026 propuštěn. O dva dny později se vrátil do ČR.

Darmovzala po propuštění dopravil do ČR vládní speciál.
Darmovzala po propuštění dopravil do ČR vládní speciál.
Darmovzala po propuštění dopravil do ČR vládní speciál.
Jan Darmovzal
Jan Darmovzal

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Tomáš Koníček
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hahans ( 10. července 2026 06:33 )

Když cestuje do takových destinací, opravdu není agent CIA ? Nebo to je adrenalinový dobrodruh ?

Uživatel_6351666 ( 10. července 2026 06:12 )

Hlavně jestli zaplatil cestu domů...

Jack Django ( 10. července 2026 06:09 )

No cestuje do opravdu hezkých destinací. Vědomě přijímá riziko.
Je to samozřejmě hrozné co se mu stalo,ale dobře to dopadlo a ještě na tom vydělá na další takové cestování. Zde platí vše zlé je pro něco dobré.

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