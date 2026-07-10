Jan Darmovzal popsal děsivé praktiky venezuelských dozorců: Přežil jsem peklo!

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Dojatí rodiče, parťáci z vězení i vítající Babiš s Macinkou: Čech Jan Darmovzal přiletěl domů z Venezuely!
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Téměř 500 dní strávil český cestovatel Jan Darmovzal (35) ve venezuelském vězení jako údajný žoldák CIA. Zažil výslechy, psychický teror a chvíle, kdy netušil, zda přežije.
„Posadili mě, dali mi gumový návlek přes obličej, připoutali mě k židli a pak se kolem dokola začal šířit silný pach benzinu. V té chvíli mi opravdu nebylo dobře. Netušil jsem, co přesně plánují a jak daleko jsou schopni zajít,“ řekl nyní po půl roce od propuštění pro Reflex. O čem ještě vězeň mluvil?
Podle Darmovzala šlo o připravenou akci. „Měli o mně dokonalý přehled.“ Po zatčení skončil v tajném domě, kde byl dva dny připoutaný k židli. „Vedle mě pustili aparát s hlasitou salsou. Byl jsem tam bez jídla, pití...“ popisoval. Následně byl převezen do věznice Rodeo I, kde ho ředitel vítal slovy: „Odsud vás dostane jedině Bůh.“
Strážní tu prý kontrolovali vše, i jak vězni spí. „Směli jsme ležet jen na levém boku s hlavou k okénku. Každých pět minut mi posvítili reflektorem do obličeje, aby mě nenechali spát. Když se člověk otočil, mlátili železnou tyčí do dveří,“ líčí Jan. Vězni tu čelili krutým trestům, třeba za neposlušnost mytí následovala tzv. intubace. „Šlo o zavedení hadiček do nosu a přirození. Pumpovali do člověka jídlo a nenechali ho beze spánku, dokud se nepodvolil,“ doplnil.
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Český cestovatel, sportovec a člen aktivních záloh Armády ČR procestoval řadu rizikových oblastí – Severní Koreu, Irák či Mosambik, a působil i v palestinských uprchlických táborech. Během cesty po Venezuele byl 5. září 2024 zadržen a bez důkazů obviněn z účasti na údajném spiknutí. Ve věznicích strávil téměř 500 dní, než byl 16. ledna 2026 propuštěn. O dva dny později se vrátil do ČR.
Když cestuje do takových destinací, opravdu není agent CIA ? Nebo to je adrenalinový dobrodruh ?