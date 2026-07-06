Pád stromu na dětském táboře u Mladé Boleslavi: Pro zraněné dítě letěl vrtulník

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: ZZS MSK)
Aktualizováno -
6. července 2026
12:45
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. července 2026
12:07

V areálu dětského tábora v Ledcích na Mladoboleslavsku zasahovali v pondělí záchranáři po pádu stromu. Jednu nezletilou osobu přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V areálu dětského tábora v Ledcích na Mladoboleslavsku došlo v pondělí k pádu stromu. Na místo zamířili záchranáři i vrtulník letecké záchranné služby. „Jednu nezletilou osobu přepravili zdravotníci letecky do nemocnice v Hradci Králové,“ potvrdil pro Blesk mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant. Podle něj byla nezletilá osoba při vědomí.

Přestože první informace nasvědčovaly rozsáhlejšímu zásahu složek integrovaného záchranného systému, hasiči nakonec na místo vůbec nevyjížděli.

Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jana Sýkory jejich zásah nebyl potřeba. Okolnosti pádu stromu zatím nejsou známé.

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Na festivalu Darkshire spadlo několik stromů na stany.
Zdroj: Aktu.cz

 

 

Témata:
okres Mladá BoleslavstromMladá Boleslavdětský táborvrtulník
Štěpánka Grofová
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