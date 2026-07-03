Dohra atentátu na miliardáře: Bombu nastražila žena s hadem?

Dohra atentátu na miliardáře: Bombu nastražila žena s hadem?
Dohra atentátu na miliardáře: Bombu nastražila žena s hadem?
Interpol pátrá po 39leté Ukrajince Anastasiji Berezovské.
nterpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské.
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev
Aktualizováno -
3. července 2026
12:20
Autor: ČTK - 
3. července 2026
11:47

Mezinárodní policejní organizace Interpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské. Žena je podezřelá z bombového útoku na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva v Monaku. Anastasia má na pravé ruce vytetovaného hada. Žije ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Na žádost monackých úřadů byl ve čtvrtek prohledán pronajatý byt devětatřicetileté Ukrajinky,“ uvedla policie spolkové země Hesensko. „Kromě toho bylo prohledáno a zabaveno vozidlo, které používala,“ dodala bez dalších podrobností. Nalezené důkazy budou předány monackým úřadům.

Berezovská byla podle zástupce monackého prokurátora Morgana Raymonda v přestrojení za muže. Podle dalších informací monackých úřadů Berezovská žije v Německu a vzhledem ke složitosti, jakým bylo výbušné zařízení vyrobeno, policie pátrá ještě po případných komplicích. Žena z Monaka zmizela přes Francii a Itálii, dodal Raymond.

Výbuch vážně zranil Jermolajeva a jeho partnerku, lehčí zranění utrpěl i jejich třináctiletý syn. Zatímco oligarcha už podle agentury AFP není v přímém ohrožení života, stav jeho zraněné partnerky je stále vážný.

Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli svým obchodům na Ruskem okupovaném Krymu, se podle stanice CNN vzdal v roce 2019 ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

Média po útoku spekulovala, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty. Jako jeden z motivů se objevil také odkaz na podvodné telefonáty.

 

Dohra atentátu na miliardáře: Bombu nastražila žena s hadem?
Dohra atentátu na miliardáře: Bombu nastražila žena s hadem?
Interpol pátrá po 39leté Ukrajince Anastasiji Berezovské.
nterpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské.
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev

Témata:
útokpátráníbombamonakoukrajinka
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Uživatel_6290488 ( 3. července 2026 14:11 )

Kdo ji za to zaplatil ? Rusko, proč? Co třeba vojenská junta kolem Zelenskeho? Kterým dobře viděl do karet.

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