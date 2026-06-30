Výbuch bomby v Monaku: Exploze těžce zranila ukrajinského miliardáře!

Výbuch v Monaku (29.6.2026)
Výbuch v Monaku (29.6.2026)
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev
Výbuch v Monaku (29.6.2026)
Výbuch v Monaku (29.6.2026)
Aktualizováno -
30. června 2026
09:15
Autor: ČTK - 
30. června 2026
06:23

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která kriticky zranila dva lidi včetně ukrajinského oligarchy. Informovala o tom francouzská média, podle nichž lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii pátrá po strůjci útoku, který je na útěku.

Exploze se v centru města na francouzské riviéře ozvala okolo 21:00. Televize BFMTV a agentura AFP s odvoláním na policejní zdroj uvedly, že jedním ze dvou lidí, kteří utrpěli zranění ohrožující život, je ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev. Monacké knížectví patří díky vstřícné daňové politice k zemím vyhledávaným miliardáři z řady zemí, kteří zde mají trvalý pobyt a ve zdejším přístavu kotví jejich luxusní jachty.

„Žádná podobná událost se v knížectví dosud nikdy nestala,“ řekl BFMTV monacký ministr Christophe Mirmand.

Podle listu Le Figaro ukazují záběry z bezpečnostních kamer postavu muže, který krátce před explozí do vchodu domu položil batoh, v němž patrně byla bomba. Policie jej zatím nedopadla.

Výbuch v Monaku (29.6.2026)
Výbuch v Monaku (29.6.2026)
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev
Výbuch v Monaku (29.6.2026)
Výbuch v Monaku (29.6.2026)

Témata:
FranciebombaMonakoLe FigaroFrancouzská riviéraChristophe Mirmand
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HolkaMODROOKÁ ( 30. června 2026 23:26 )

No a ???

Uživatel_5166824 ( 30. června 2026 10:54 )

👍

Bozena Vildmanova ( 30. června 2026 10:17 )

Když má Ukrajina miliardáře proč nejde ž.e.b.r.at Zelený k němu o prachy na zbraně?!

cyrus levinson ( 30. června 2026 10:05 )

To bylo upozornení. Zřejmě se tento „bataliončik“ s nejbojovějšího ukrajinského batalionu s názvem Monako zapomněl podělit o ty zlatý hajzly s gosudari v Kyjevě. Technici z ukrajinské ČEKY asi nejsou dokonalí. Jsou to také jen lidé.

Uživatel_6351666 ( 30. června 2026 09:34 )

A co jako bude levnější chleba???

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