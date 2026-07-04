Zemětřesení ve Venezuele: V sutinách zemřela miss
Venezuelská královna krásy Skarlent Rodríguezová (†23) zemřela během zemětřesení ve Venezuele. Pod sutinami domu s ní přišel o život i její přítel José Castro. Skarlent byla držitelkou titulu Miss Orlando. Jejich rodiny do poslední chvíle doufaly v jejich záchranu.
Skarlent byla populární modelkou, která v loňském roce vyhrála soutěž Miss v americkém státě Orlando. Když udeřilo ničivé zemětřesení, byla zrovna s přítelem Josém ve svém bytě. Budova se pod náporem otřesů zřítila a oba pohřbila pod sutinami.
Rodiny obou mladých lidí stále doufaly v jejich přežití, záchranáři už však bohužel objevili jen jejich těla. Ležela bok po boku, a stala se tak jakýmsi symbolem národního utrpení, které Venezuela po katastrofě prožívá. Smutnou zprávu rodiny potvrdily ve sbírce, kterou založily ještě během pátrání.
„Bolest, kterou cítíme, nelze vyjádřit slovy. Chceme ale vyjádřit nesmírný vděk všem, kteří sdíleli informace a pomáhali v pátrání,“ napsali příbuzní. Rodina Josého kvůli následkům zemětřesení zažila naprosto nepředstavitelnou ztrátu. O život kromě mladého muže přišli i jeho otec, strýc, teta a babička.
Upřímnou soustrast vyjádřila i organizace Miss Grand Florida, kde Skarlent také soutěžila, uvedl deník Bild. Zástupci soutěže ji popsali jako veselou ženu s nenapodobitelným úsměvem.
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