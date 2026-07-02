Moderní technologie českých hasičů ve Venezuele: Na pomoc přivezli speciální drony!

Čeští hasiči ve Venezuele využívají drony na průzkum a lokalizaci obětí
Čeští hasiči ve Venezuele využívají drony na průzkum a lokalizaci obětí
Hasiči s sebou přivezli 5 dronů, z toho dva jsou vybaveny kamerou se záběrem 360°
Díky tomu mohou získat perfektní orientaci a odhad statiky místnosti ještě před vstupem
Jeden z dronů je navíc vybaven termální kamerou
Autor: Kamil Morávek, ČTK - 
2. července 2026
16:15

Zemětřesení, která zasáhla minulý týden jihoamerickou Venezuelu, patří k těm nejničivějším v její historii. Na pomoc proto vyrazili záchranáři z celého světa. Mezi nimi i jednotka českých hasičů. Ta na místo dovezla speciální drony.

Jak hasiči uvedli, drony sice lidi z trosek nevyprostí, jsou pro ně ale nedocenitelným nástrojem. S sebou mají pět strojů, z toho čtyři jsou průzkumné. Dva z těchto čtyř navíc mají speciální kamery se záběrem 360°. „To znamená, že po vletu do místnosti můžeme pořídit 360kový snímek a velmi dobře se rozhlédnout,“ uvedli ve videu plukovník Jiří Studnička, který hasičskou dronovou službu vede.

To je naprosto nedocenitelné jak při pátrání po zaklíněných osobách, tak při určování statiky objektu. Ve výbavě mají také dron pro vnější kontrolu. Ten používají pokaždé před jakýmkoliv úkolem, aby si místo nejprve pořádně zmapovali zvenčí a lépe se v něm tak orientovali. Tento dron je pro změnu vybaven termální kamerou, která pomáhá s nalezením lidí.

Drony nemají jen leteckou, ale i spojovací činnost. „To znamená zajistit spojení mezi štábem a místem nasazení,“ uzavřeli hasiči. Česká pomoc při jedné z nejhorších přírodních katastrof posledních let je tak doopravdy klíčová.

Zemětřesení si vyžádalo podle středečních oficiálních údajů nejméně 2295 obětí na životech, dalších na 11.270 lidí bylo zraněno. Několik desítek tisíc lidí se ale pohřešuje, podle odhadu úřadu OSN z minulého týdne je nezvěstných na 50.000 osob.

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Český USAR tým ve Venezuele pracuje s drony se speciálními kamerami
Zdroj: HZS ČR

Čeští hasiči ve Venezuele využívají drony na průzkum a lokalizaci obětí
Čeští hasiči ve Venezuele využívají drony na průzkum a lokalizaci obětí
Hasiči s sebou přivezli 5 dronů, z toho dva jsou vybaveny kamerou se záběrem 360°
Díky tomu mohou získat perfektní orientaci a odhad statiky místnosti ještě před vstupem
Jeden z dronů je navíc vybaven termální kamerou

Témata:
zemětřeseníhasičiUSAROSNVenezuelavideokameradronJiří StudničkaZemětřesení ve Venezuele
Kamil Morávek
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