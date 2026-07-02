Zázrak ve Venezuele: Hlídač přežil týden v troskách
Ve venezuelském městě La Guaira, které před týdnem zasáhlo ničivé zemětřesení, se už více než dva dny zhruba 100 záchranářů snaží vyprostit z trosek živého sedmačtyřicetiletého muže. Na sociální síti X o tom informovali chilští hasiči. Reportér španělského rozhlasu Cadena SER ve čtvrtek popsal, že muž dostává sondou vodu a výživu a že na operaci nazvané Zázrak se kromě Chilanů podílí i záchranáři z USA, Portugalska a Kostariky.
„Je to směs emocí, je šťastný a zároveň má velký strach. My ale doufáme, že za několik hodin bude mít tento příběh šťastný konec,“ řekl stanici CNN Exequiel Gallardo z týmu chilských hasičů. „Snažíme se vytvořit tunel, abychom se k němu dostali, ale je to velmi obtížné,“ dodal.
Hernán Gil pracoval jako hlídač v několikapatrovém obchodním centru, když 24. června večer sever Venezuely zasáhly ani ne minutu po sobě dva otřesy o síle 7,5 a 7,2 stupně. Podle agentury AFP zůstal uvězněn v troskách vrátnice. Jakmile ho před více než dvěma dny záchranáři lokalizovali živého, navázali s ním kontakt a podávají mu výživu hadičkou. Díky tomu má šanci přežít, podle Gallarda je jeho stav stabilní.
Na severu Venezuely pracují od minulého týdne týmy záchranářů z více než dvaceti zemí, včetně Česka. Zemětřesení si vyžádalo podle středečních oficiálních údajů nejméně 2295 obětí na životech, dalších na 11.270 lidí bylo zraněno. Několik desítek tisíc lidí se ale pohřešuje, podle odhadu úřadu OSN z minulého týdne je nezvěstných na 50.000 osob.
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