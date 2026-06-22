Nehoda, nebo vražda? Netflix znovu otevírá případ smrti dvou kamarádů

  • Případ Mackenzie Shirillaové znovu ožil na Netflixu.
    Případ Mackenzie Shirillaové znovu ožil na Netflixu.
    Případ Mackenzie Shirillaové znovu ožil na Netflixu.
    Snímek přináší i rozhovor s odsouzenou.
    Mackenzie Shirillaová a Dominic Russo.
    Autor: Štepánka Grofová - 
    Dnes
    05:00

    Případ Mackenzie Shirillaové, odsouzené za smrt svého přítele Dominica Russa a kamaráda Daviona Flanagana, se vrací v novém dokumentu The Crash na Netflixu. Snímek přináší dosud nejobsáhlejší pohled na tragédii z roku 2022, některé znepokojivé okolnosti však zmiňuje jen okrajově.

  • 1.Osudná noc

    Bylo krátce po půl šesté ráno 31. července 2022. Mackenzie Shirillaová se po maturitním večírku vracela domů se svým přítelem Dominicem Russem a kamarádem Davionem Flanaganem. Její Toyota Camry projížděla ulicemi města Strongsville v Ohiu stále rychleji.

    Podle zjištění kriminalistů auto dosáhlo rychlosti okolo 160 kilometrů za hodinu, než čelně narazilo do zděné budovy. Dominic i Davion zemřeli na místě. Mackenzie jako jediná přežila, utrpěla však vážná zranění a musela podstoupit několik operací.

    Davion Flanagan byl další obětí nehody. Davion Flanagan byl další obětí nehody. | Profimedia.cz

  • 2.Volání o pomoc

    Mezi nejdůležitější důkazy obžaloby patřila událost z července 2022, tedy jen několik týdnů před osudnou jízdou. Dominic podle své matky Christine telefonoval domů a prosil o pomoc.

    Řekl, že se vedle Mackenzie necítí bezpečně a chce, aby pro něj někdo přijel. Rodinný přítel, jenž hovor slyšel, později vypověděl, že dívka během hádky křičela do telefonu a vyhrožovala, že „nabourá auto“. Žalobci na toto svědectví opakovaně poukazovali jako na důležitý důkaz, že nešlo o náhodu, píše magazín Time.

    Mackenzie Shirillaová a Dominic Russo. Mackenzie Shirillaová a Dominic Russo. | Profimedia.cz

  • 3.Klíčový důkaz

    Po srážce se odborníci zabývali i možností technické závady. Žádnou však neobjevili. Podle expertů byly brzdy i plynový pedál v pořádku a automobil byl plně funkční.

    Klíčovou roli sehrála data z černé skříňky. Ta ukázala, že auto delší dobu zrychlovalo a plyn zůstal sešlápnutý na maximum. Záznam zachytil také mírné pohyby volantem doleva a doprava, než se vůz na posledních metrech srovnal a zamířil přímo do budovy. Podle soudu nic nenasvědčovalo tomu, že by se řidička snažila střetu zabránit.

    Soud označil její jednání za úmyslné. Soud označil její jednání za úmyslné. | Profimedia.cz

  • 4.Alkohol ani drogy nenašli

    Od prvních dnů se objevovaly spekulace, zda tragédii nezpůsobil alkohol nebo omamné látky. Vyšetření ale nic takového neprokázala. Testy byly negativní na alkohol, THC i psilocybin.

    Obhajoba místo toho přišla s tvrzením, že Mackenzie trpěla syndromem POTS, poruchou spojenou s náhlými poklesy krevního tlaku a krátkodobými výpadky vědomí. Soud však nenašel důkazy, že by zdravotní potíže sehrály v rozhodujících okamžicích jakoukoli roli.

    Mackenzie tvrdí, že si na nehodu nepamatuje. Mackenzie tvrdí, že si na nehodu nepamatuje. | Profimedia.cz

  • 5.Chování po nehodě

    Snímek se věnuje také životu mladé ženy mimo školu. Mackenzie si na TikToku vybudovala početnou základnu sledujících a podle výpovědí známých trávila na sociálních sítích hodně času.

    Během procesu se řešilo i její vystupování po smrti obou mladíků. Obžaloba upozorňovala na příspěvky zveřejněné krátce po pohřbech obou mladíků. Mezi nimi byly i příspěvky, v nichž se chlubila spoluprácí s oděvní značkou a propagovala její produkty. Kritici poukazovali na to, že její příspěvky po smrti Dominica a Daviona působily překvapivě bezstarostně.

    Mackenzie Shirillaová a Dominic Russo. Mackenzie Shirillaová a Dominic Russo. | Profimedia.cz

  • 6.Rozhovor s odsouzenou

    Největší novinkou dokumentu je první rozsáhlejší rozhovor s Mackenzie Shirillaovou. Před kamerou opakuje stejnou verzi jako během procesu. Tvrdí, že si nepamatuje odjezd z večírku, cestu autem ani samotný náraz.

    Poslední vzpomínky má z doby před jízdou a další až z nemocnice. Tato mezera v paměti zůstává jednou z největších záhad celého příběhu. Soudce však po vyhodnocení důkazů dospěl k závěru, že šlo o úmyslný čin. V roce 2023 proto Mackenzie poslal na doživotí s možností podmínečného propuštění nejdříve po 15 letech.

    Snímek přináší i rozhovor s odsouzenou. Snímek přináší i rozhovor s odsouzenou. | Profimedia.cz

  • 7.Galerie

    Případ Mackenzie Shirillaové znovu ožil na Netflixu.
    Případ Mackenzie Shirillaové znovu ožil na Netflixu.
    Případ Mackenzie Shirillaové znovu ožil na Netflixu.
    Snímek přináší i rozhovor s odsouzenou.
    Mackenzie Shirillaová a Dominic Russo.

     

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Štepánka Grofová
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