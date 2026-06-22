Případ Mackenzie Shirillaové, odsouzené za smrt svého přítele Dominica Russa a kamaráda Daviona Flanagana, se vrací v novém dokumentu The Crash na Netflixu. Snímek přináší dosud nejobsáhlejší pohled na tragédii z roku 2022, některé znepokojivé okolnosti však zmiňuje jen okrajově.
Nehoda, nebo vražda? Netflix znovu otevírá případ smrti dvou kamarádů
1.Osudná noc
Bylo krátce po půl šesté ráno 31. července 2022. Mackenzie Shirillaová se po maturitním večírku vracela domů se svým přítelem Dominicem Russem a kamarádem Davionem Flanaganem. Její Toyota Camry projížděla ulicemi města Strongsville v Ohiu stále rychleji.
Podle zjištění kriminalistů auto dosáhlo rychlosti okolo 160 kilometrů za hodinu, než čelně narazilo do zděné budovy. Dominic i Davion zemřeli na místě. Mackenzie jako jediná přežila, utrpěla však vážná zranění a musela podstoupit několik operací.
2.Volání o pomoc
Mezi nejdůležitější důkazy obžaloby patřila událost z července 2022, tedy jen několik týdnů před osudnou jízdou. Dominic podle své matky Christine telefonoval domů a prosil o pomoc.
Řekl, že se vedle Mackenzie necítí bezpečně a chce, aby pro něj někdo přijel. Rodinný přítel, jenž hovor slyšel, později vypověděl, že dívka během hádky křičela do telefonu a vyhrožovala, že „nabourá auto“. Žalobci na toto svědectví opakovaně poukazovali jako na důležitý důkaz, že nešlo o náhodu, píše magazín Time.
3.Klíčový důkaz
Po srážce se odborníci zabývali i možností technické závady. Žádnou však neobjevili. Podle expertů byly brzdy i plynový pedál v pořádku a automobil byl plně funkční.
Klíčovou roli sehrála data z černé skříňky. Ta ukázala, že auto delší dobu zrychlovalo a plyn zůstal sešlápnutý na maximum. Záznam zachytil také mírné pohyby volantem doleva a doprava, než se vůz na posledních metrech srovnal a zamířil přímo do budovy. Podle soudu nic nenasvědčovalo tomu, že by se řidička snažila střetu zabránit.
4.Alkohol ani drogy nenašli
Od prvních dnů se objevovaly spekulace, zda tragédii nezpůsobil alkohol nebo omamné látky. Vyšetření ale nic takového neprokázala. Testy byly negativní na alkohol, THC i psilocybin.
Obhajoba místo toho přišla s tvrzením, že Mackenzie trpěla syndromem POTS, poruchou spojenou s náhlými poklesy krevního tlaku a krátkodobými výpadky vědomí. Soud však nenašel důkazy, že by zdravotní potíže sehrály v rozhodujících okamžicích jakoukoli roli.
5.Chování po nehodě
Snímek se věnuje také životu mladé ženy mimo školu. Mackenzie si na TikToku vybudovala početnou základnu sledujících a podle výpovědí známých trávila na sociálních sítích hodně času.
Během procesu se řešilo i její vystupování po smrti obou mladíků. Obžaloba upozorňovala na příspěvky zveřejněné krátce po pohřbech obou mladíků. Mezi nimi byly i příspěvky, v nichž se chlubila spoluprácí s oděvní značkou a propagovala její produkty. Kritici poukazovali na to, že její příspěvky po smrti Dominica a Daviona působily překvapivě bezstarostně.
6.Rozhovor s odsouzenou
Největší novinkou dokumentu je první rozsáhlejší rozhovor s Mackenzie Shirillaovou. Před kamerou opakuje stejnou verzi jako během procesu. Tvrdí, že si nepamatuje odjezd z večírku, cestu autem ani samotný náraz.
Poslední vzpomínky má z doby před jízdou a další až z nemocnice. Tato mezera v paměti zůstává jednou z největších záhad celého příběhu. Soudce však po vyhodnocení důkazů dospěl k závěru, že šlo o úmyslný čin. V roce 2023 proto Mackenzie poslal na doživotí s možností podmínečného propuštění nejdříve po 15 letech.
7.Galerie
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