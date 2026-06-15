Smrt čtyř Čechů v Chorvatsku: Plachetnici neřídil kapitán? Nové detaily!
V neděli došlo u chorvatského Splitu mezi ostrovy Brač a Šolta ke srážce katamaránu s plachetnicí, která si vyžádala životy čtyř českých turistů. Podle námořníka s více než 40 lety zkušeností byla příčinou nehody nejspíš nedbalost posádek. Není podle něj možné, že se plavidla navzájem neviděla.
Na palubě katamaránu bylo v době kolize 118 pasažérů a 7 členů posádky. Plachetnice s českými občany převážela osm osob. Jak přesně k nehodě došlo, zůstává předmětem vyšetřování. Redaktoři portálu 24sata.hr se na názor zeptali námořníka s více než 40 lety zkušeností. „Nejspíš to bylo kvůli špatnému odhadu a nedbalosti posádky katamaránu,“ řekl.
Na moři totiž podle něj platí pravidlo, podle kterého mají plachetnice přednost a ostatní plavidla se jim musí bezpečně vyhýbat. „Šlo o poměrně velký katamarán, na můstku muselo být několik lidí a někdo si plachetnice určitě musel všimnout,“ dodal. Lodě byly vzdálené asi jen kilometr a počasí navíc viditelnost nijak nesnižovalo. Plachetnici musela navíc posádka vidět i na přístrojích.
„Možná došlo k nějaké technické závadě, myslím si však, že šlo spíš o pochybení posádky. To však určí až vyšetřování Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury,“ uzavřel.
Plachetnici neřídil kapitán?
Jak informoval server morski.hr, v době nehody plachetnici kapitán prý neřídil. Tu měl na starost jeden z pasažérů, který údajně také patří mezi oběti tragédie. Na můstku katamáránu zase údajně nebyl velitel!
Jedna z nejhorších nehod
Kapitán přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera označil nehodu za jednu z nejhorších událostí své kariéry. Oznámení o kolizi dostali záchranáři v neděli krátce po půl dvanácté dopoledne. Ke srážce došlo na asi 800 metrů široké zátoce. Do akce vyrazily čluny i helikoptéry.
Kdysi jsem si dělala kapitánské zkoušky na malá plavidla a dost mě překvapilo, že po dni tréninku na Baťově kanálu jsem potom jela na ostro, projela plavební komorou, pak jsem složila test a měla jsem oprávnění vyjet i na moře... A to jsem si teda sakra nebyla jistá ani na té sladké vodě bez proudů. Od té doby jsem neměla odvahu si sama loď půjčit a řídit jí, hodně věcí jsem zapomněla, ale papír mám pořád...? Bylo by to dražší a náročnější, ale myslím, že systém jako v autoškole, kdy je těch jízd víc, víc se zkouší třeba i ,,parkovat", by tomu slušel. A to moře je fakt vyšší dívčí.