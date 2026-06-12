Zemřela thajská princezna (†47): Kvůli vážné nemoci byla tři roky v kómatu
Thajsko se zahalilo do smutku. Po více než třech letech v kómatu zemřela thajská princezna Badžrakitijapcha, nejstarší dcera krále Mahá Vatčirálongkóna a jedna z možných následnic trůnu. Její boj o život začal po náhlém kolapsu v prosinci 2022 a skončil ve čtvrtek večer po sérii vážných zdravotních komplikací.
Zemřela nejstarší dcera thajského krále Mahá Vatčirálongkóna, oznámil v pátek královský palác v Bangkoku. Princezna Badžrakitijapcha (†47) byla poslední více než tři roky v kómatu, do kterého upadla kvůli závažnému onemocnění. Informovala o tom agentura Reuters.
Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku. Podle linie následnictví thajského trůnu ustanovené v roce 1924 a podle ústavy měla nárok na trůn. Král Mahá Vatčirálongkón ale po nástupu na trůn v roce 2016 zatím svého nástupce neurčil.
Podle prohlášení královského paláce zemřela Badžrakitijapcha ve čtvrtek večer poté, co se její stav zhoršil v důsledku vnitřní infekce, kolitidy, nízkého krevního tlaku a poruch srdečního rytmu a srážlivosti krve.
Thajská princezna náhle ztratila vědomí v prosinci 2022 poté, co se v provincii Nakchon Rátčchasímá na severovýchodě země zúčastnila armádou organizované soutěže služebních psů. Odtud ji vrtulník přepravil do nemocnice v Bangkoku. Lékaři jako důvod kolapsu uváděli problémy se srdcem.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.