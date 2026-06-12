Zemřela thajská princezna (†47): Kvůli vážné nemoci byla tři roky v kómatu

Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Lidé se klanějí před fotografií thajské princezny Bajrakitiyabhy Mahidol v nemocnici Chulalongkorn v Bangkoku.
Autor: ČTK - 
12. června 2026
09:21

Thajsko se zahalilo do smutku. Po více než třech letech v kómatu zemřela thajská princezna Badžrakitijapcha, nejstarší dcera krále Mahá Vatčirálongkóna a jedna z možných následnic trůnu. Její boj o život začal po náhlém kolapsu v prosinci 2022 a skončil ve čtvrtek večer po sérii vážných zdravotních komplikací.

Zemřela nejstarší dcera thajského krále Mahá Vatčirálongkóna, oznámil v pátek královský palác v Bangkoku. Princezna Badžrakitijapcha (†47) byla poslední více než tři roky v kómatu, do kterého upadla kvůli závažnému onemocnění. Informovala o tom agentura Reuters.

Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku. Podle linie následnictví thajského trůnu ustanovené v roce 1924 a podle ústavy měla nárok na trůn. Král Mahá Vatčirálongkón ale po nástupu na trůn v roce 2016 zatím svého nástupce neurčil.

Podle prohlášení královského paláce zemřela Badžrakitijapcha ve čtvrtek večer poté, co se její stav zhoršil v důsledku vnitřní infekce, kolitidy, nízkého krevního tlaku a poruch srdečního rytmu a srážlivosti krve.

Thajská princezna náhle ztratila vědomí v prosinci 2022 poté, co se v provincii Nakchon Rátčchasímá na severovýchodě země zúčastnila armádou organizované soutěže služebních psů. Odtud ji vrtulník přepravil do nemocnice v Bangkoku. Lékaři jako důvod kolapsu uváděli problémy se srdcem.

Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku.
Lidé se klanějí před fotografií thajské princezny Bajrakitiyabhy Mahidol v nemocnici Chulalongkorn v Bangkoku.

Témata:
smrtinfekcekómaprinceznavelvyslankyněvážná nemocnásledník trůnuThajskoOSNBangkokkrálovský palác
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Vyhrocený spor Kostkové s otcem: Hodila mu jídlo do obličeje!
Vyhrocený spor Kostkové s otcem: Hodila mu jídlo do obličeje!
Aha!
Chtěl ji prodat šejkovi, dnes je z ní šlechtična. 93letá Joan Collins okouzlila Cannes
Chtěl ji prodat šejkovi, dnes je z ní šlechtična. 93letá Joan Collins okouzlila Cannes
Dáma
Kam s dětmi, když venku prší? Tipy na skvělé výlety pod střechou po celé republice
Kam s dětmi, když venku prší? Tipy na skvělé výlety pod střechou po celé republice
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Hypotéky zabrzdily. Úroky znovu rostou a průměrný úvěr se blíží pěti milionům
Hypotéky zabrzdily. Úroky znovu rostou a průměrný úvěr se blíží pěti milionům
e15
ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...
ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...
iSport
Před Bílým domem poteče krev. Trump chystá šílenou oslavu vlastních narozenin, na které vydělá
Před Bílým domem poteče krev. Trump chystá šílenou oslavu vlastních narozenin, na které vydělá
Reflex
Petr Tlapák: Amazonie mě uzdravila, nastal čas splatit dluh
Petr Tlapák: Amazonie mě uzdravila, nastal čas splatit dluh
Lidé a země