Hvězdy Onlyfans v průšvihu: Bič na sexy milionářky! Čeká je basa?

Turecké influencerky
Turecké influencerky
Turecká influencerka Merve Taşkınová
Turecká influencerka Gizem Bağdaçiçeková
Turecká influencerka Merve Taşkınová
Autor: Nicole Kučerová - 
15. června 2026
12:20

Onlyfans modelky mají v Turecku utrum? Turecká policie zadržela 27 modelek podezřelých z šíření explicitního obsahu na stránce pro dospělé, která je v zemi už několik let zablokovaná. Při razii odhalili hvězdy, které si na platformě vydělaly miliony! Hrozí jim odnětí svobody až na 10 let.

Stránka pro dospělé Onlyfans je od roku 2023 v Turecku zablokovaná. Za šíření sexuálního a explicitního obsahu na této platformě hrozí tvůrcům vězení. Podle vlády stránka podkopává tradiční hodnoty, informoval web Daily Star.

Přesto policie při nedávné razii zadržela 27 tvůrců publikujících obsah pro dospělé na již zmíněné platformě! K přihlašování měli používat změnu IP adresy a tím obejít lokální blokaci. Díky zveřejňování obsahu pro dospělé za předplatné si měli přijít na obrovské peníze.

V souvislosti s případem policie údajně zamrazila a zabavila finanční prostředky ve výši 140 milionů korun. Tvůrcům zároveň hrozí odnětí svobody až na 10 let! Soudní řízení proběhne v Istanbulu, uvedl deník The Sun.

Kauza v zemi vyvolala debaty ohledně zásahu vlády do osobního rozhodnutí jedince. Veřejnost se zastává názoru, že by mělo být na svobodném rozhodnutí každého, jaký obsah a kam, bude publikovat.

Mezi zadržené hvězdy patří například Gizem Bagdaciceková s půl milionem sledujících na sociálních sítích, Merve Taskinová také s půl milionem fanoušků, Zeynep Alkanová, Meltem Bakirová a Öznur Güvenová. Kromě známých hvězd policie zadržela i začínající tvůrce, kteří zatím nemají velké dosahy. Některé modelky po policejní razii své profily na sociálních sítích odstranily.

Video  Adama Kajumiho sebrali kvůli OnlyFans 
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Turecké influencerky
Turecké influencerky
Turecká influencerka Merve Taşkınová
Turecká influencerka Gizem Bağdaçiçeková
Turecká influencerka Merve Taşkınová

Témata:
vězenímodelkapornografieobsah pro dospělépolicieTureckoIstanbulvládahvězdavězniceOnlyFansZeynep Alkan
Nicole Kučerová
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Mark Hemce ( 15. června 2026 12:41 )

Presne, už dávno ta měli zablokovat aj v EU a trestne stíhat tie …

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