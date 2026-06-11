Kdo si hraje, nezlobí? Zloděj na Vysočině ukradl dětské hřiště!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
11. června 2026
12:33

Rodina z Telčska se stala obětí neobvyklé krádeže. Ze zahrady jim zmizelo celé dětské hřiště! To zahrnovalo houpačku a skluzavku. Policie následně zjistila, že výběr pachatele nebyl náhodný. Na pozemku totiž v minulosti pracoval.

Sestavené hřiště ze dřeva zmizelo ze zahrady majitele na začátku dubna. Odcizení houpačky a skluzavky mu přivodilo škodu dosahující 10 tisíc korun. Do případu se zapojila policie a rozjela pátrání po pachateli.

To nakonec netrvalo příliš dlouho. Vyšetřovatelům se totiž podařilo zjistit, že zlodějem je muž, který místo velmi dobře znal. V minulosti totiž na pozemku prováděl stavební práce. „Devětatřicetiletý muž měl podle policistů využít nepřítomnosti majitelů, hřiště rozebrat, naložit do dodávky a převézt na jiný pozemek,“ uvedl na facebooku projekt Ze života IZS.

Měl prý v plánu hřiště využívat pro své vlastní účely. Po vypátrání policií však musel kradené prolézačky vrátit. Je nyní podezřelý ze spáchání přečinu krádeže.

Video  Psí hvězdu ukradli a prodali do restaurace na maso.  - Chutou.dog
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Témata:
krádežKraj Vysočinazahradadětské hřištěTelč
Kamil Morávek
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Zdeněk Vykadil ( 11. června 2026 16:18 )

No, to je potupa. Zase nějakej Dezidér 🤦🏻

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