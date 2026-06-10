V Pardubicích řádí hřbitovní fantom: Z uren záhadně mizí popel. Jde o rituály?
Neobvyklý případ řeší policisté v pardubickém Svítkově. Z vitríny na místním hřbitově zmizel popel ze dvou uren. Ty podle rodiny někdo otevřel pomocí kleští. Majitelé uren upozornili na incident na sociálních sítích a obrátili se také na Policii ČR.
Ve Svítkově v Pardubicích možná řádí hřbitovní fantom. Z vitríny totiž záhadně zmizel popel ze dvou uren. „Všichni, kdo máte na hřbitově ve Svitkově u Zlatých přileb urny, zkontrolujte si obsah. Dvě naše urny někdo laicky kleštěmi otevřel a odcizil popel,“ zní naléhavý příspěvek na sociálních sítích.
Jsou za tím rituály?
Podivný čin za sebou zanechal víc otázek než odpovědí. Z příspěvku vyplývá, že neznámý pachatel se zaměřil na urnu, v níž byly uloženy ostatky dědečka a babičky autora příspěvku. Ten také přišel s teorií, že odcizený popel mohl skončit v rukou někoho, kdo ho chtěl využít při různých rituálech. Právě tato možnost prý vysvětluje, proč by se někdo vůbec namáhal otevřít urny a odnést jejich obsah.
„O to více nás děsí myšlenka, že mohlo jít o nějaký rituál. Ať už je důvod jakýkoli, považujeme to za naprosté znesvěcení místa posledního odpočinku a obrovskou neúctu k zemřelým,“ píše rozhořčený příspěvek. Autorka se proto neváhala obrátit na Policii ČR.
Příspěvek nasbíral řadu rozhořčených komentářů. „Tak by mě zajímalo, na co se dá takový popel využít? Někdo asi začal s výrobou přesýpacích hodin,“ přidal svoji teorii jeden z uživatelů. „Tak to je přehnaný hyenismus,“ rozčiluje se paní Lucka.
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