Mladík (17) v Toužimi experimentoval: Odnesla to babička! Je v kritickém stavu

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Kamil Morávek - 
8. června 2026
12:18

Panelovým domem v Toužimi v sobotu otřásla exploze. V bytě, kde k ní došlo, byli tou dobou mladík s babičkou. K výbuchu došlo zřejmě kvůli amatérským chemickým pokusům mladého muže. Utrpěl vážná zranění, jeho babička je však v ještě horším stavu.

Mladý muž se zřejmě pokoušel svépomocí vyrobit ohňostroj. Když se na místo exploze vydal pyrotechnik, nalezl dělbuchy domácí výroby. Ty byly zřejmě určené pro zábavní použití. Nebezpečný materiál a chemikálie policie zajistila. Mladík si však zavařil. Je podezřelý z nedovoleného ozbrojování. „V případě prokázání viny hrozí mladistvé osobě trest odnětí svobody až na dva a půl roku,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

Kromě toho však způsobil i velkou emoční újmu celé své rodině. V bytě s ním během výbuchu byla i jeho babička. Té způsobil mnohem vážnější poranění, než která utrpěl sám. Ženu musel vrtulník transportovat do pražského popáleninového centra. Je ve velmi kritickém stavu, informoval portál Novinky.cz.

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Témata:
zraněníBabičkapyrotechnikaToužim
Kamil Morávek
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Rudý bolševik ( 9. června 2026 12:01 )

Chudák babka. Ten malej feťák asi moc nepřemmýšlel. Kdo ví, jestli tam neměl varnu 🙄🤔

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