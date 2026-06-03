Obří policejní akce: Deset rukojmích v bance

Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Autor: ČTK - 
3. června 2026
21:18

Agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v kalifornském městě Bakersfield zastřelili muže, který zajal jako rukojmí deset zaměstnanců školského úřadu okresu Kern v budově, kde rovněž sídlí pobočka banky. Muž se v kancelářské budově zabarikádoval v úterý odpoledne místního času a tvrdil, že u sebe má výbušniny. Dva z rukojmích ještě ten den propustil po vyjednávání s úřady. Informují o tom agentura AP a stanice CNN s odvoláním na policii.

Pachatelem byl podle FBI 41letý Scott Searles-Harris, který měl násilnou minulost a byl registrovaným sexuálním delikventem. K mužově motivu se úřady nevyjádřily. Některé jeho požadavky se však týkaly spisů z jeho předchozího soudního případu, sdělil zástupce policejního šéfa v Bakersfieldu Jeremy Blakemore.

Všichni rukojmí jsou nyní na svobodě a nikdo z nich nebyl zraněn, uvedlo místní policejní oddělení. Někteří z nich dnes byli na místě v péči lékařů. Searles-Harris několik lidí spoutal. Tvrdil, že má na sobě výbušniny a že je připevnil i na těla některých rukojmích. Úřady později zařízení prověřily, zřejmě se o výbušniny nejednalo, uvedl Sid Patel z pobočky FBI v Sacramentu.

Napjatá situace skončila po přibližně 15 hodinách od chvíle, kdy policie k budově, kde se nachází pobočka banky Chase Bank, v centru Bakersfieldu vyrazila poté, co tam byla nahlášena bomba. Evakuovány byly okolní budovy včetně radnice a centrály místní policie. Několik silnic bylo dočasně uzavřeno a policie varovala obyvatele, aby se k oblasti nepřibližovali.

Krizový tým policejního oddělení komunikoval s podezřelým přes telefon. Na místě byla jednotka rychlého nasazení SWAT, jednotka pro zneškodňování výbušnin nebo agenti FBI z týmu pro záchranu rukojmích.

Bakersfield v okresu Kern čítá přibližně 380.000 obyvatel. Město leží asi 180 kilometrů severozápadně od Los Angeles.

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Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky
Agenti FBI v Kalifornii zastřelili muže, který držel rukojmí v budově banky

Témata:
policiebankaLos AngelesFBIBakersfieldrukojmíChase Bank
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