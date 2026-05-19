Odmítla ho a schytala kulku: Soud poslal vraha mladé tiktokerky (†17) na smrt

Sana byla úspěšná influencerka.
Autor: ČTK - 
19. května 2026
18:16

Sedmnáctiletá tiktokerka chtěla jen žít svůj život po svém. Místo zářné budoucnosti ji ale čekaly výhrůžky, nenávist a nakonec kulka v jejím vlastním domě. Pákistán dnes poslal na smrt mladíka, který influencerku Sanu Jousafovou zastřelil, protože ho odmítla.

Pákistánský soud dnes uložil pokutu 7200 dolarů (přes 150.000 Kč) a trest smrti mladému muži kvůli loňské vraždě dospívající influencerky, která odmítala jeho návrhy. Informovala o tom agentura AFP.

Sana Jousafová, 17letá hvězda sociální sítě TikTok, kterou sledovaly miliony lidí, natáčela videa o vaření, módě a zdravém životním stylu. Otevřeně také mluvila o svých vztahových problémech, což je v Pákistánu, převážně muslimské zemi, stále považováno za tabu. Loni v červnu ji v jejím domě v Islámábádu zastřelil 22letý Umar Hajat kvůli tomu, že jej několikrát odmítla, uvedla policie a rodina oběti.

Vražda Jousafové vyvolala pobouření po celé zemi a znovu rozproudila debatu o bezpečnosti žen poté, co ji někteří komentující na internetu vinili z její vlastní smrti. Pod jejím posledním příspěvkem, videem k oslavě jejích 17. narozenin, se vedle kondolencí objevily také vzkazy o tom, že „sklidila, co zasela", nebo že si zasloužila zabít, protože „poškozovala image islámu".

