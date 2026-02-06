Tragický výbuch v mešitě: Nejméně 11 mrtvých a 20 zraněných

Ilustrační foto.  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
6. února 2026
11:21

Při páteční modlitbě v šíitské mešitě v Islámábádu došlo k výbuchu, který si podle místních úřadů vyžádal nejméně 11 mrtvých a 20 zraněných. Příčina exploze je zatím nejasná, vyšetřování pokračuje.

Při výbuchu v šíitské mešitě během páteční modlitby v Islámábádu zemřelo několik věřících. Podle agentury AFP si exploze vyžádala nejméně 11 obětí a 20 zraněných. Příčina je zatím podle tamní policie nejasná, uvádí agentura Reuters.

