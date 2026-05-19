Agresivní vrah roky pobíhal na svobodě až... zastřelil nadějného basketbalistu (†19)
Minulý týden v chorvatském městě Drniš vyhasl život nadějného mladého basketbalisty. Měl zemřít pod rukama dvojnásobného vraha Kristijana Aleksića, který si u něj objednal dovážkové jídlo. Neštěstí vyvolalo řadu otázek. Vrah údajně opakovaně páchal trestné činy a zůstával na svobodě.
Minulý týden došlo na jihu Chorvatska k brutální vraždě. V nenápadném městě Drniš přišel o život nadějný mladý basketbalista Luka (†19). Přivydělával si rozvozem jídla, když se mu nenápadná brigáda stala 16. května osudnou. Měl dovézt objednávku na adresu Kristijana Aleksića. Muži se vyhýbalo celé město kvůli jeho trestní minulosti, a tak si Luka vzal na pomoc kamaráda. Nakonec mu ani to nepomohlo.
Kristijan Aleksić (50) první vraždu spáchal v roce 1994. Tehdy v květnu zabil mladou Marijanu (†22). Podle soudu čekal večer před jejím domem a následně ji bodl nožem do zad, když spadla na zem, pokračoval. Tělo nebohé ženy skončilo se 17 bodnými ranami. Až v létě 2001 se k vraždě přiznal na policii. Údajně si chtěl vyzkoušet scénu z amerického filmu a zjistit, jestli dokáže někoho zabít. Později přiznání odvolal. Nakonec byl shledán vinným, ale kvůli psychickým problémům dostal snížený trest, uvedl server 24ur. Odseděl si 12 let ve vězení a po propuštění se dopustil hned několika trestných činů včetně psaní graffiti a vyhrožování.
O to více veřejnost pobouřila smrt mladého basketbalisty. Vraha se všichni obávali a bylo jasné, že není v pořádku. Kamarád pozůstalého, Ivan, popsal dovážku jídla. „Jako jeho dlouholetý kamarád jsem se nabídl, že půjdu s ním. Řekl jsem, že všechno bude v pořádku. Po schodech jsme vstoupili na terasu a Kristijan nám otevřel dveře. ‚Pojď dál, pojď dál,‘ řekl, a jakmile mu Luka předal objednávku, začal střílet,“ vylíčil pro chorvatský server Jutarnji. Potom, co viděl postřeleného kamaráda, dal se Ivan co nejrychleji na útěk.
Luka byl dlouholetým členem basketbalového klubu. „Jsme zdrceni strašlivou zprávou o nepředstavitelné tragédii, která nás všechny zasáhla. Odešlo naše zlobidlo, basketbalový virtuóz s úsměvem, který roky přinášel radost do našeho klubu," vyjádřil se DOŠK Drniš.
Přes temnou minulost a opakované konání trestných činů zůstal Kristijan až do poslední chvíle na svobodě. Nyní byl zatčen kvůli podezření z vraždy. Podle webu Vecerjni je situace mezi chorvatskou policií a justicí napjatá. Policie si stojí za tím, že odváděla svou práci a za volný pohyb vraha na svobodě může soud. Justice se naopak domnívá, že se jedná o chybu ochranné složky. Veřejnost se bouří a nemůže uvěřit strašlivému neštěstí.
