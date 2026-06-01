Hluboko pod zemí v sevření kamene: Mladík uvázl v jeskyni
Dvacetiletý jeskyňář strávil v temnotě italské jeskyně Grotta dei Cinghiali Volanti dlouhé hodiny v sevření kamene. Desítky záchranářů bojovali s časem i neprostupným podzemím. Po celonoční akci se ho nakonec podařilo vyprostit živého a převézt do nemocnice.
Italským záchranářům se dnes podařilo vyprostit muže, který v neděli uvázl v hloubce 120 metrů v jeskyni na severozápadě země. Desítky lidí pracovaly přes noc na záchraně mladého jeskyňáře poté, co se mu zaklínila noha pod balvanem. Po krátkém vyšetření na místě jej sanitka převezla do nemocnice, napsala agentura Reuters.
Muž z Janova, kterému je podle italských médií 20 let, uvázl v jeskyni Grotta dei Cinghiali Volanti (Jeskyně létajících kanců) v jedné z nejznámějších italských speleologických oblastí vzdálené asi 120 kilometrů jižně od Turína v provincii Cuneo.
Agentura ANSA zveřejnila záběry záchranné akce, na níž se od neděle přes noc na dnešek podílelo celkem 54 lidí z několika regionů Itálie.
Mladík měl nohu zavalenou pod balvanem a byl nepohyblivý, se záchranáři ale komunikoval a byl celou dobu při vědomí.
