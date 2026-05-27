Žhářský útok v Pardubicích: Další zadržený! O koho jde?

Požár haly v Pardubicích.
Aktualizováno -
27. května 2026
13:49
Autor: ČTK - 
27. května 2026
13:46

Policie ve středu zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding, jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 

Policie o tom ve středu informovala na síti X. Podle dřívějších informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s tímto případem deset lidí. Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. 

„Dnes jsme zadrželi další osobu cizí státní příslušnosti v souvislosti s tímto případem. Kriminalisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině a aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony,“ uvedla policie. Více informací k zadrženému člověku policisté ani žalobci neposkytli.

Mimo dnešní oznámení policisté podle dostupných informací v souvislosti s případem zadrželi deset lidí. Pět jich zatkli v Česku, jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Všichni jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině, hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby sedm lidí, tři zadržení jsou v Polsku.

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s tím, že chce útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

