Zapálení pardubické zbrojovky: Zadrženi byli další dva cizinci

Pardubický soud poslal do vazby dva obviněné za úmyslné zapálení zbrojovky LPP (24. 3. 2026)
Autor: ČTK - 
4. dubna 2026
21:30

Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česká republika požádá o jeho vydání. Policie to večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.

Vrchní státní zastupitelství v Praze uvedlo, že oba noví zadržení jsou cizinci. „V současné době jsou s touto osobou prováděny úkony trestního řízení,“ napsali žalobci.

Dosud bylo známo, že zadrženo bylo pět lidí, čtyři z nich poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý - americká občanka - byla podle dosavadních informací v předběžné vazbě na Slovensku. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.

Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum dříve uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.

V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádělo, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých ale neupřesnil.

Témata:
zbrojovkapolicieČeskoPavel ČižinskýBulharskoSlovenskoPardubiceStátní zastupitelství ČRPolicejní prezidium České republikyVrchní státní zastupitelství v PrazeXL.P.P. holdingžhářský útok v průmyslové zóně v Pardubicích 2026
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Heidi Janků přiznala zdravotní problémy: Nepoznávám lidi!
Heidi Janků přiznala zdravotní problémy: Nepoznávám lidi!
Aha!
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Dáma.cz
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
e15
Karviná poprvé od kauzy v akci: změna na dresu i vzkaz od fanoušků Sparty. Co Šigut?
Karviná poprvé od kauzy v akci: změna na dresu i vzkaz od fanoušků Sparty. Co Šigut?
iSport
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Reflex
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Lidé a země