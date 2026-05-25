Rodiče opuštěných chlapečků (5, 3) před soudem: Zpívali operu a vyznávali si lásku
Francouzský pár v minulém týdnu vysadil dva syny (5, 3) uprostřed portugalského lesa se zavázanýma očima a odjel! Zachránili je místní, když je našli plakat v zuboženém stavu u cesty. Policie od té doby po bezcitných rodičích pátrala, až je našla. U soudu spustili divadlo v podobě operního zpěvu a vyznávání lásky.
Minulý týden našel portugalský pekař Alexandre nedaleko města Alcácer do Sal u silnice dva opuštěné malé chlapce (5, 3), jak se slzami v očích hledají tatínka. Oba byli od hlíny a měli zabalený batoh s nejnutnějším vybavením, jako je voda, jídlo a pár kusů oblečení. Chyběla ale jakákoliv stopa naznačující jejich identitu.
Přes minimum informací se nakonec policii podařilo francouzský pár vypátrat. Vyšetřovatelé je zastihli v portugalské kavárně. Vychutnávali si kávu, pečivo a slunili se, jako by se nic nestalo. Udal je francouzsky mluvící důchodce, který nabyl podezření, že se jedná o hledanou dvojici, uvedl deník The Sun.
Matka, Marine Rousseauová (41), pracuje podle sociálních sítí jako sexuoložka. Na svém profilu má větu „Jako sexuolog pomáhám každé traumatizované osobě znovu získat klid a sexuální naplnění.“ Do lesa měla děti odvézt s otčímem Marcem Ballagrigem (55). Francouzský pár stanul v pátek 22. května před soudcem, kde se odehrálo nevídané divadlo.
V průběhu soudního jednání začala matka operně zpívat a otčím dětí řval dokola „Je vous aime,“ neboli „Miluji tě.“ Podle serveru MSN se mohlo jednat o právní taktiku a dvojice záměrně předstírala, že jsou blázni. Během zatýkání i při převozu byli oba klidní. Pár je ve vazbě a čelí obvinění z domácího násilí, opuštění a zanedbávání dětí, informoval web LAD Bible. Další soudní jednání by mělo proběhnout v neděli 24. května.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.