Muž na policii v Jihlavě přinesl kilo výbušniny: Zasahovali pyrotechnici

Ilustrační foto.
Autor: ČTK - 
13. května 2026
14:38

Muž donesl dnes ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne v místní části Jihlavy Popice zlikvidovali, informovala mluvčí policie Dana Čírtková. 

Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s nebezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policii.

„Krátce před 7:30 se na pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál dostavil muž a v igelitové tašce přinesl vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s neznámým druhem a množstvím pyrotechniky,“ sdělila Čírtková.

Odevzdané předměty si převzali policejní pyrotechnici z českobudějovického pracoviště. „Po důkladnějším prozkoumání nálezu se zjistilo, že se jedná o jeden delaborovaný granát, dvě igelitové tašky s rozbuškami a více než jeden kilogram semtexu,“ doplnila Čírtková.

Podle odborníků byl semtex ve špatném stavu, začal krystalizovat. Delší převoz by podle nich mohl být nebezpečný, proto bylo nutné najít ve spolupráci s radnicí vhodné místo k odpalu v okolí Jihlavy. Vybrané bylo pole u Popic.

Lokalitu nejprve pyrotechnici prohlédli, krátce byla také zastavená doprava. Odpalu, při kterém se nikdo nezranil, asistovali také přivolaní profesionální hasiči.

Zbraně a munici mohou lidé odevzdávat během prvních šesti měsíců tohoto roku. Podle policie to bývají nejčastěji pistole nebo lovecké zbraně. Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu.

Témata:
semtexpyrotechnicizbraňová amnestieamnestiepoliciezbraňJihlavaPopice
