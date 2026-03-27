Zbraňová amnestie je v Moravskoslezském kraji v plném proudu. Lidé mohou půl roku beztrestně odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo, munici a výbušniny. Policisté převzali už 150 zbraní, skoro pět tisíc kusů střeliva a 16 kusů munice.

Při amnestii v roce 2021 to bylo celkem přes 200 zbraní, v roce 2014 téměř 370 zbraní a v roce 2009 bylo odevzdáno 511 zbraní.

Zbraňová amnestie v Česku pokračuje: Policistům přinesli nacistický raketomet!

Zbraňová amnestie v Česku.

Pro dámy do kabelky

Prvním z letošních vzácných sběratelských kousků, odevzdaným na Ostravsku, byla nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolbri ráže 2,7 mm. Vyvinul ji rakouský hodinář Franz Pfannl v roce 1910. Vyrobeno bylo asi 1000 kusů.

„Rozměr má 7 centimetrů a sloužila jako dámská obranná pistole, byť pro slabou energii střely není při sebeobraně účinná a vhodná,“ popsala zbraň policejní mluvčí Soňa Štetínská.

Zbraňová amnestie v Česku: Muž z Budějovic odevzdal unikát za milion

Některé zbraně odevzdané od začátku roku ve zbraňové amnestii. Byla mezi nimi i karabina Volkssturmu (lidobrany, vlevo) VG-45 za odhadem milion korun.

Pistole na podvratný boj

Dalším odevzdaným unikátem je samonabíjecí pistole vzor 27 s prodlouženou hlavní a originálním tlumičem.

Výroba asi 4 200 kusů začala koncem druhé světové války, v Česku by jich mělo být jen pár kusů. Zbraň se kompletovala právě s tlumičem a byla určena pro diverzní, tedy tajný či podvratný, způsob boje.

Muž z Českolipska odevzdal zařízení imitující jaderný výbuch: Zasahovat museli pyrotechnici

Fugas

Metr dlouhý náboj

Trochu jiným případem bylo zavolání na linku 158 od muže z Frýdlantu nad Ostravicí. „Chtěl bych odevzdat asi metrový náboj,“ říkal.

Policisté ho upozornili, ať nikam nic nenosí a okamžitě na místo vyrazili i s pyrotechniky. Dělostřelecký náboj skutečně měřil zhruba metr. Pyrotechnici ho odvezli k bezpečné likvidaci.

Neskutečný hazard: Muž našel dělostřelecký granát a v tašce ho vezl 66 km!

Mladík (25) našel ve Znojmě dělostřelecký granát, vzal ho do tašky a odvezl autem do centra Brna.

O doklady lze zažádat

Odevzdávání nelegálních zbraní ale není jen tak. Zbraně musí projít zkoumáním, zda nebyly užity při trestné činnosti či výnosu z trestné činnosti.

„Pokud se toto neprokáže a zbraň není v pátrání, vyzveme osobu, že v případě zájmu může do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů opravňujících k držení zbraně,“ připomněla policistka Štětínská.

Zbraň policisté vydají jen těm, kdo splňují zákonné podmínky a mají odpovídající zbrojní oprávnění.

Senior přinesl na policii v Prostějově tašku plnou granátů: Na služebnu přijel autobusem!

Ilustrační foto.

Nenoste to v tašce!

Pokud se kdokoli rozhodne zbraň v rámci amnestie odevzdat, určitě není vhodné ji jen tak „nabalit do tašky“ a odnést policistům.

„Nemanipulujte se žádným předmětem, zbraněmi, střelivem, municí ani výbušninami. V prvé řadě nás kontaktujte, neváhejte využít linku 158, policisté vám sdělí další postup,“ uzavřela Soňa Štětínská.

VIDEO: Policie zadržela u muže (42) z Ostravy arzenál nelegálních zbraní. (2024)

Lidé na Ostravsku odevzdali při zbraňové amnestii unikátní kousky jako dámskou minipistoli Kolibri či vzácnou pistoli vzor 27 s tlumičem.
Lidé na Ostravsku odevzdali při zbraňové amnestii unikátní kousky jako dámskou minipistoli Kolibri či vzácnou pistoli vzor 27 s tlumičem.
Autor: PČR