Zbraňová amnestie je v Moravskoslezském kraji v plném proudu. Lidé mohou půl roku beztrestně odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo, munici a výbušniny. Policisté převzali už 150 zbraní, skoro pět tisíc kusů střeliva a 16 kusů munice.
Při amnestii v roce 2021 to bylo celkem přes 200 zbraní, v roce 2014 téměř 370 zbraní a v roce 2009 bylo odevzdáno 511 zbraní.
Pro dámy do kabelky
Prvním z letošních vzácných sběratelských kousků, odevzdaným na Ostravsku, byla nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolbri ráže 2,7 mm. Vyvinul ji rakouský hodinář Franz Pfannl v roce 1910. Vyrobeno bylo asi 1000 kusů.
„Rozměr má 7 centimetrů a sloužila jako dámská obranná pistole, byť pro slabou energii střely není při sebeobraně účinná a vhodná,“ popsala zbraň policejní mluvčí Soňa Štetínská.
Pistole na podvratný boj
Dalším odevzdaným unikátem je samonabíjecí pistole vzor 27 s prodlouženou hlavní a originálním tlumičem.
Výroba asi 4 200 kusů začala koncem druhé světové války, v Česku by jich mělo být jen pár kusů. Zbraň se kompletovala právě s tlumičem a byla určena pro diverzní, tedy tajný či podvratný, způsob boje.
Metr dlouhý náboj
Trochu jiným případem bylo zavolání na linku 158 od muže z Frýdlantu nad Ostravicí. „Chtěl bych odevzdat asi metrový náboj,“ říkal.
Policisté ho upozornili, ať nikam nic nenosí a okamžitě na místo vyrazili i s pyrotechniky. Dělostřelecký náboj skutečně měřil zhruba metr. Pyrotechnici ho odvezli k bezpečné likvidaci.
O doklady lze zažádat
Odevzdávání nelegálních zbraní ale není jen tak. Zbraně musí projít zkoumáním, zda nebyly užity při trestné činnosti či výnosu z trestné činnosti.
„Pokud se toto neprokáže a zbraň není v pátrání, vyzveme osobu, že v případě zájmu může do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů opravňujících k držení zbraně,“ připomněla policistka Štětínská.
Zbraň policisté vydají jen těm, kdo splňují zákonné podmínky a mají odpovídající zbrojní oprávnění.
Nenoste to v tašce!
Pokud se kdokoli rozhodne zbraň v rámci amnestie odevzdat, určitě není vhodné ji jen tak „nabalit do tašky“ a odnést policistům.
„Nemanipulujte se žádným předmětem, zbraněmi, střelivem, municí ani výbušninami. V prvé řadě nás kontaktujte, neváhejte využít linku 158, policisté vám sdělí další postup,“ uzavřela Soňa Štětínská.
VIDEO: Policie zadržela u muže (42) z Ostravy arzenál nelegálních zbraní. (2024)
