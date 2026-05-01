Zakladatel módní značky obviněný ze znásilnění: Oběť plakala a prosila
Spoluzakladatel populární módní značky SuperDry James Holder čelí obvinění ze znásilnění ženy po návštěvě v baru v roce 2022. Údajně přišel k oběti do taxíku, když odjížděla domů, kde s ní měl pohlavní styk, přestože plakala a prosila ho, aby přestal. Obvinění odmítá.
Spoluzakladatel oblíbené oděvní firmy SuperDry James Holder (54) čelí obvinění ze znásilnění. K násilnému styku mělo dojít 7. května 2022 po noci strávené v baru v britském Cheltenhamu. Oběť nasedla do taxíku a chtěla jet domů, když přistoupil Holder a nechal se odvézt s ní.
Jakmile dorazili domů, měl padnout na postel a usnout. Žena s ním nechtěla spát v posteli, tak si ustlala v obýváku. Po probuzení ji zavolal do ložnice, a když přišla, měl ji znásilnit. Podle serveru ITV oběť plakala a prosila, aby ji pustil, ale marně. Nakonec se mu vymanila a utekla. Chvíli na to se ženatý otec dvou dětí sbalil a dům opustil.
Módní magnát tvrzení odmítá a stojí si za tím, že žena sex chtěla. Popsal, že přišla do ložnice a políbila ho, následně měli konsensuální sex a hned na to usnula. Holder o sobě sám mluvil jako o gentlemanovi. Popsal se jako staromódní a rytířský. Tvrdil, že se o ženu celou noc staral, uvedl deník The Guardian. Soudní porota ho uznala vinným ze znásilnění.
