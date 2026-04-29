Žena zpestřila žákům studium: Obnažovala se pod okny školy
Trnavští policisté se zabývají opravdu bizarním případem. Čtyřicetiletá žena se tam opakovaně obnažovala na veřejných místech. Jednou dokonce i před očima nezletilých studentů u školy! Podle odborníků jde nejspíš o jednání způsobené drogami anebo psychickou nemocí.
Žena nejprve kolem oběda přišla do areálu Střední odborné školy elektrotechnické. Nakráčela si to rovnou k hlavnímu vchodu a pod okny tříd se začala svlékat. Postupně ze sebe sundala úplně všechno oblečení a před zraky studentů tak stála úplně nahá. „Šlo o výjimečný incident, který nikdo nečekal,“ popsal ředitel školy Lukáš Ilavský. Na místo zavolal hlídku městské policie, žena však stihla z místa odejít ještě před jejich příjezdem.
O několik hodin později se však hlášení opakovalo. Tentokrát svědci exhibicionistku spatřili na autobusové zastávce. Na první pohled vypadala žena dezorientovaně. „Hned napoprvé nám bylo jasné, že buď požila omamné látky, nebo trpí psychickou nemocí,“ popsal vedoucí trnavské městské policie Ivan Ranuška. Večer se incident opakoval ještě potřetí, tentokrát na basketbalovém hřišti.
Trojnásobné obnažení policisté vyřešili pokutou. Podle psychiatričky Dany Šedivé by mohlo jít o psychickou poruchu související s odtržením od reality. Důležité je podle ní vysvětlit rozdíl mezi nemocí a úchylkou především dětem. Je podle ní důležité, aby uměly poznat, kdy mají pomoct a kdy utéct.
