Žena zpestřila žákům studium: Obnažovala se pod okny školy

Žena v Trnavě se obnažovala před školou!
Žena v Trnavě se obnažovala před školou!
K incidentu došlo hned v hlavním vchodu Střední průmyslové školy elektrotechnické.
Ženu si někteří žáci natočili na mobil.
Později ji spatřili nahou ještě dvakrát.
Autor: Kamil Morávek - 
29. dubna 2026
11:40

Trnavští policisté se zabývají opravdu bizarním případem. Čtyřicetiletá žena se tam opakovaně obnažovala na veřejných místech. Jednou dokonce i před očima nezletilých studentů u školy! Podle odborníků jde nejspíš o jednání způsobené drogami anebo psychickou nemocí.

Žena nejprve kolem oběda přišla do areálu Střední odborné školy elektrotechnické. Nakráčela si to rovnou k hlavnímu vchodu a pod okny tříd se začala svlékat. Postupně ze sebe sundala úplně všechno oblečení a před zraky studentů tak stála úplně nahá. „Šlo o výjimečný incident, který nikdo nečekal,“ popsal ředitel školy Lukáš Ilavský. Na místo zavolal hlídku městské policie, žena však stihla z místa odejít ještě před jejich příjezdem.

O několik hodin později se však hlášení opakovalo. Tentokrát svědci exhibicionistku spatřili na autobusové zastávce. Na první pohled vypadala žena dezorientovaně. „Hned napoprvé nám bylo jasné, že buď požila omamné látky, nebo trpí psychickou nemocí,“ popsal vedoucí trnavské městské policie Ivan Ranuška. Večer se incident opakoval ještě potřetí, tentokrát na basketbalovém hřišti.

Trojnásobné obnažení policisté vyřešili pokutou. Podle psychiatričky Dany Šedivé by mohlo jít o psychickou poruchu související s odtržením od reality. Důležité je podle ní vysvětlit rozdíl mezi nemocí a úchylkou především dětem. Je podle ní důležité, aby uměly poznat, kdy mají pomoct a kdy utéct.

Žena v Trnavě se obnažovala před školou!
Žena v Trnavě se obnažovala před školou!
K incidentu došlo hned v hlavním vchodu Střední průmyslové školy elektrotechnické.
Ženu si někteří žáci natočili na mobil.
Později ji spatřili nahou ještě dvakrát.

Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Atletická mistryně v Extrémních proměnách: Váží 130 kilo a pije jen colu
Aha!
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Čarodějnické procesy: Jak davová hysterie a pověrčivost rozpoutaly masové vraždění
Dáma.cz
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Meryl Streep jako šestinásobná babička: Je to božské, ale utíká to strašně rychle
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Každá třetí deska je od GZ Media. Český výrobce vinylů zvýšil tržby a míří do Asie
Každá třetí deska je od GZ Media. Český výrobce vinylů zvýšil tržby a míří do Asie
e15
Svět žasne! Bitva PSG s Bayernem? Vrchol fotbalu, jak na konzoli. Henry: Mělo to být finále
Svět žasne! Bitva PSG s Bayernem? Vrchol fotbalu, jak na konzoli. Henry: Mělo to být finále
iSport
5 faktů (nejen) o mládí Andreje Babiše, které mohou ovlivňovat dnešní vládu
5 faktů (nejen) o mládí Andreje Babiše, které mohou ovlivňovat dnešní vládu
Reflex
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Na výlet z Prahy bez auta? Nová brožura přináší praktické tipy, kam vyrazit i bez něj
Lidé a země