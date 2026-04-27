Strašlivá smrt v chemičce: Tragédii u Litvínova vyšetřuje policie
V chemičce Orlen Unipetrol v areálu u Litvínova na Mostecku zemřel v neděli odpoledne při práci zaměstnanec. Upozornil na to server e-mostecko. Mluvčí mostecké policie Václav Krieger řekl, že případ policie vyšetřuje pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Kriminalisté nařídili soudní pitvu.
Nehoda se stala podle Kriegera krátce před 15:00, policii informace o události dostala krátce poté. Mluvčí společnosti Orlen Unipetrol potvrdil, že šlo o zaměstnance firmy. „V neděli v odpoledních hodinách došlo na etylenové jednotce v našem výrobní závodě v Litvínově ke smrtelnému zranění zaměstnance naší společnosti. Událost šetříme ve spolupráci s Policií České republiky. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ uvedl Kaidl. Podle serveru e-mostecko muž na etylenové jednotce propadl roštem přímo do prostoru ventilátoru, který byl v provozu.
Poslední smrtelný úraz byl v areálu zaznamenán podle serveru v červnu roku 2018. Tehdy nešlo o kmenového zaměstnance, ale o pracovníka externí dodavatelské firmy, který zahynul během údržby a čištění nádrže. Tehdejší vyšetřování ukázalo na pravděpodobné udušení v prostředí s nedostatkem kyslíku.
