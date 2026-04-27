Ženy vraždil pánvičkou a kladivem! Zelenogradský Čikatilo chtěl vydělat na válce, místo toho tam zemřel

Autor: Dagmar Čechová - 
27. dubna 2026
06:05

Sériový vrah a takzvaný zelenohradský Čikatilo Jurij Gricenko je po smrti. Bývalý policista, který vyměnil vězeňskou celu za frontovou linii na Ukrajině, už další oběti nezapíše. Jeho temná minulost je přitom plná krve, chladnokrevného násilí a jedné těžko uvěřitelné zbraně. Jak se vůbec z uniformovaného strážce zákona stal brutální zabiják?

Kriminální dráha tohoto muže je šokující o to víc, že původně sám stál na straně zákona a měl chránit obyčejné lidi. Uniforma mu ale dlouho nevydržela, protože jeho kariéru zničil alkohol. Záznamy k jeho profesnímu pádu uvádějí jasná fakta, podle kterých „před první vraždou muž pracoval u milice, ale propustili ho odtud za opilství.“ Ostudný vyhazov ze sboru kvůli pití tak odstartoval jeho rychlý sešup mezi těžké kriminálníky.

Místo sebereflexe se Gricenko vrhl na dráhu zločinu a hned jeho první útok skončil fatálně. Zvolil si oběť z okraje společnosti a k samotné likvidaci použil naprosto běžnou pomůcku z kuchyně, čímž naplno ukázal svou extrémní brutalitu. Zveřejněné materiály k začátkům jeho řádění mluví jasně: První vraždu Gricenko spáchal v roce 1993, tehdy umlátil k smrti pánví sexuální pracovnici. 

Spravedlnost ho sice po tomto činu dohnala, ale mříže jej před dalším násilím natrvalo nezastavily. Za surové ubití ženy tehdy soud vynesl verdikt, ze kterého si odseděl jen část a v roce 2000 byl propuštěn na podmínku. Na svobodě však nebyl nijak dlouho, když jeho krvavé řádění nabralo ještě děsivější rozměry. Zaměřil se na ženy v Moskvě a okolí, přičemž jeho rukopis byl pokaždé stejně brutální. Během krátké doby v roce 2001 takto spáchal 14 loupežných přepadení žen, v důsledku čehož čtyři z nich zemřely. Své nic netušící oběti bil kladivem do hlavy, načež jim sebral osobní věci. Za tuto mrazivou sérii mu soud v roce 2002 vyměřil dalších 22 let za mřížemi.

Svůj dlouhý trest si měl odpykat až do konce, ale naskytla se mu příležitost vyměnit trestaneckou celu za armádní nasazení. Z vězení se tak tento obávaný muž přesunul přímo na ukrajinskou frontu pouhý měsíc před svým propuštěním. Nenechal se ovšem naverbovat z nějakého hlubšího přesvědčení - odjel dobrovolně, aby si našetřil peníze na dobu po propuštění z kolonie. Původně měl dokonce patřit k nechvalně proslulým jednotkám Storm Z, ovšem kvůli zdravotním problémům ho mezi ně nevzali. Skončil proto u sanitárního evakuačního družstva, ale jeho plány na finanční zajištění nakonec nevyšly. Život obávaného zločince ukončila probíhající válka a děsivá složka zelenohradského maniaka se s konečnou platností uzavřela úřední zprávou ve státním registru, kde bylo přidáno datum úmrtí 25. ledna 2025, jak uvádí server Mediazona.

Témata:
RuskoMoskvaUkrajinanásilísmrtkoloniesériový vrahoběťJurij Michajlovič Gricenko
Dagmar Čechová
Haló kolem Kuchařové: Gratulace už se hrnou
Haló kolem Kuchařové: Gratulace už se hrnou
Aha!
Nejlepší přání k čarodějnicím 2026: Vtipné SMS pro kamarádky i kolegyně
Nejlepší přání k čarodějnicím 2026: Vtipné SMS pro kamarádky i kolegyně
Dáma.cz
Váhy řeší rozchod, Lvi se zbavují toxických lidí. Co přinese týden od 27. dubna vašemu znamení?
Váhy řeší rozchod, Lvi se zbavují toxických lidí. Co přinese týden od 27. dubna vašemu znamení?
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Zapomeňte na Dubaj. Češi se zbláznili do domů v Itálii, na Sicílii jsou jako investoři vyhlášení
Zapomeňte na Dubaj. Češi se zbláznili do domů v Itálii, na Sicílii jsou jako investoři vyhlášení
e15
Hanba Bostonu, vybučeli ho! A Pastrňák má blíž k mistrovství světa. Co mu (možná) brání?
Hanba Bostonu, vybučeli ho! A Pastrňák má blíž k mistrovství světa. Co mu (možná) brání?
iSport
Den české vlajky je dobrý nápad, i když ho inicioval plastikový vlastenec Andrej Babiš
Den české vlajky je dobrý nápad, i když ho inicioval plastikový vlastenec Andrej Babiš
Reflex
KVÍZ: Kde žije tučňák a kde kapybara? Přiřaďte ke zvířatům správný světadíl!
KVÍZ: Kde žije tučňák a kde kapybara? Přiřaďte ke zvířatům správný světadíl!
Lidé a země