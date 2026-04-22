Žena popsala rande se sériovým vrahem: U večeře rozebíral detaily zabíjení!
Společnice z Long Islandu po letech popsala večeři s mužem, který se později přiznal k sérii vražd na Gilgo Beach. Během rozhovoru s ní Rex Heuermann detailně rozebíral případy i to, jak by pachatel mohl ukrýt těla obětí. Když ji nutil jet k němu domů, rozhodla se odmítnout. Zřejmě si tím zachránila život.
Setkání proběhlo v roce 2015. Nikkie Brassová se tehdy sešla s mužem vystupujícím jako architekt z New Yorku. Působil klidně a nenápadně. Během večeře se ale atmosféra začala měnit. Heuermann rychle stočil rozhovor k sérii vražd na pláži Gilgo Beach, kde se našly ostatky několika žen. Rozebíral detaily případu a postupně přešel k znepokojivým otázkám. „Jak myslíš, že se zbavuje těl, aniž by ho někdo viděl?“ zajímal se. Nepříjemný pocit postupně sílil. Nikkie později uvedla, že ji zarazilo nejen téma hovoru, ale i způsob, jakým o něm mluvil. Nešlo o běžný zájem o krimi. „Působilo to, jako by ho to vzrušovalo,“ popsala později americkým médiím.
Zachránil ji instinkt
Situace se vyhrotila ve chvíli, kdy ji po večeři pozval k sobě domů. Odmítla. To muže rozrušilo, začal naléhat a byl stále nepříjemnější. Přesto se rozhodla odejít. Později přiznala, že právě tenhle moment jí možná zachránil život. Má za to, že kdyby souhlasila, dnes by tu nebyla.
Děsivé odhalení po letech
Až s odstupem let se ukázalo, s kým měla tu čest. Rex Heuermann se letos v dubnu přiznal k zabití osmi žen. Oběťmi byly převážně ženy pracující jako eskort nebo prostitutky. Podle vyšetřovatelů je měl škrtit, mučit a následně jejich těla rozřezat a odkládat v odlehlých oblastech poblíž silnice Ocean Parkway. Případ Gilgo Beach patří mezi nejznámější kriminální kauzy v USA. Těla obětí se nacházela postupně mezi lety 1996 a 2011.
Na veřejnosti působil jako pracovitý muž a rodinný typ. Ve skutečnosti si ale vedl detailní zápisky, v nichž plánoval jednotlivé kroky vražd. Záznamy obsahovaly poznámky o vybavení, průběhu činu i o tom, jak se zbavit důkazů. Vyšetřovatelé dokument označili za „vražedný manuál“.
Spojení s nevyřešenou vraždou?
Během schůzky se Heuermann zmínil i o případu Shannan Gilbertové, která zmizela v roce 2010 po telefonátu na tísňovou linku, při němž tvrdila, že ji někdo chce zabít. Její tělo bylo později nalezeno v mokřinách poblíž Oak Beach. Úřady její smrt označily za nehodu, rodina s tím dlouhodobě nesouhlasí. Právě pátrání po Shannan přitom vedlo k objevení dalších těl u Gilgo Beach. Podle právníka rodiny by svědectví Brassové mohlo případ Shannan znovu otevřít, píše CBS.
Promluvila, aby varovala ostatní
Nikkie se rozhodla promluvit až s odstupem let. Tvrdí, že tehdy na policii nešla kvůli vlastní minulosti a obavám z následků. Dnes chce především varovat další ženy. Podle ní člověk nikdy neví, s kým se ve skutečnosti setkává. „Věřím, že když budu mluvit o své zkušenosti s Rexem, ozvou se i další ženy, které s ním měly podobnou zkušenost,“ dodala žena.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.