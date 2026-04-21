Mladá právnička zemřela po plastice hýždí: Na operaci si půjčila přes 280 tisíc
Anglická právnička Diarra Brownová podstoupila v Turecku několik plastických operací na oslavu úspěšného hubnutí. Krátce po zákroku se ale její stav zhoršil a během několika dní zemřela. Podle závěrů vyšetřování sehrála roli sepse spojená s operací.
Diarra z Wolverhamptonu si prošla výraznou změnou. Zhubla o několik konfekčních velikostí a plánovaná operace měla být posledním krokem celé proměny. Rodina popsala, že si mladá žena chtěla zvýšit sebevědomí a uzavřít svou cestu za vysněnou postavou. Na operace si podle deníku Birmingham Mail půjčila přes 280 tisícům korun. V Turecku podstoupila tzv. brazilské zvednutí hýždí, liposukci a operaci paží během jediné návštěvy.
Věřila, že jde o bezpečný zákrok. „Chirurg Diarru ujistil, že to bude bezpečné,“ uvedla u soudu matka Daisy. Popsala také tlak na vzhled, jemuž její dcera čelila během působení v právnickém prostředí. „Než podstoupila zmenšení žaludku, cítila, že v právnické profesi je na ni vyvíjen tlak, aby byla štíhlá. Během studia stále trpěla nadváhou a myslím, že si z ní v práci dělali legraci,“ dodala.
Krátce po čtyřhodinové operaci 22. října 2021 se ale začaly objevovat vážné potíže. Diarra si stěžovala na silné bolesti, zimnici, otoky a výraznou slabost. Daisy uvedla, že dcera sotva chodila, měla vysokou teplotu, potíže s dýcháním a opakovaně ztrácela vědomí. Navzdory zhoršujícímu se stavu rodina dostávala ujištění, že jde o běžný pooperační průběh. Brownová se 25. října vrátila do nemocnice kvůli převazům, její stav se ale dál zhoršoval. O den později došlo ke kolapsu. Zemřela 26. října 2021, čtyři dny po zákroku.
Vyšetřování dospělo k závěru, že příčinou smrti mladé ženy byla sepse a septický šok vedoucí k zástavě srdce způsobené plastickými operacemi. Soud tím celé řízení uzavřel.
