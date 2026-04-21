Mladá právnička zemřela po plastice hýždí: Na operaci si půjčila přes 280 tisíc

Diarra Brownová (†28) zemřela na sepsi po BBL, liposukci a operaci paží v Turecku.
Diarra Brownová (†28) s matkou Daisy
Autor: Štepánka Grofová - 
21. dubna 2026
05:00

Anglická právnička Diarra Brownová podstoupila v Turecku několik plastických operací na oslavu úspěšného hubnutí. Krátce po zákroku se ale její stav zhoršil a během několika dní zemřela. Podle závěrů vyšetřování sehrála roli sepse spojená s operací.

Diarra z Wolverhamptonu si prošla výraznou změnou. Zhubla o několik konfekčních velikostí a plánovaná operace měla být posledním krokem celé proměny. Rodina popsala, že si mladá žena chtěla zvýšit sebevědomí a uzavřít svou cestu za vysněnou postavou. Na operace si podle deníku Birmingham Mail půjčila přes 280 tisícům korun. V Turecku podstoupila tzv. brazilské zvednutí hýždí, liposukci a operaci paží během jediné návštěvy.

Věřila, že jde o bezpečný zákrok. „Chirurg Diarru ujistil, že to bude bezpečné,“ uvedla u soudu matka Daisy. Popsala také tlak na vzhled, jemuž její dcera čelila během působení v právnickém prostředí. „Než podstoupila zmenšení žaludku, cítila, že v právnické profesi je na ni vyvíjen tlak, aby byla štíhlá. Během studia stále trpěla nadváhou a myslím, že si z ní v práci dělali legraci,“ dodala.

Krátce po čtyřhodinové operaci 22. října 2021 se ale začaly objevovat vážné potíže. Diarra si stěžovala na silné bolesti, zimnici, otoky a výraznou slabost. Daisy uvedla, že dcera sotva chodila, měla vysokou teplotu, potíže s dýcháním a opakovaně ztrácela vědomí. Navzdory zhoršujícímu se stavu rodina dostávala ujištění, že jde o běžný pooperační průběh. Brownová se 25. října vrátila do nemocnice kvůli převazům, její stav se ale dál zhoršoval. O den později došlo ke kolapsu. Zemřela 26. října 2021, čtyři dny po zákroku.

Vyšetřování dospělo k závěru, že příčinou smrti mladé ženy byla sepse a septický šok vedoucí k zástavě srdce způsobené plastickými operacemi. Soud tím celé řízení uzavřel.

Video  Ivana Wojtylová: Umělá prsa neřešila mé komplexy, ty cítím stále  - ABC clinic
Video se připravuje ...

Diarra Brownová (†28) s matkou Daisy

Herr Najz ( 21. dubna 2026 19:53 )

😁 👍

Herr Najz ( 21. dubna 2026 19:53 )

😁 👍

Herr Najz ( 21. dubna 2026 19:52 )

Žádná tragédie, o bIbku na světě málo. Představa, že tahle hloupoučká nána běhá po světě je strašidelná. Takže happy end!

Bleskoska ( 21. dubna 2026 15:17 )

Na Moravě v tom mají jasno: žena bez břucha je jak hrnek bez ucha a žena bez řiti je jak louka baz kvítí.

deben Duben ( 21. dubna 2026 14:33 )

Aspoň nemusí nic vracet

