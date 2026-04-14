Medvědí problém v Nitře: Ohromnou šelmu viděli hned u nemocnice!

V blízkosti nemocnice v Nitře spatřili medvěda
Šelmu svědci viděli v areálu Specializované nemocnice sv. Svorada v Nitře
Předcházel tomu nález drápanců na nedalekém stromě
Autor: Kamil Morávek - 
14. dubna 2026
17:20

Slovenské město Nitra se v posledních týdnech potýká se stále větší aktivitou divokých medvědů hnědých. Místní nejprve upozornili na stopy drápů na stromech. Nyní před výskytem nebezpečných zvířat varuje i místní nemocnice. Není prý jasné, kolik medvědů vlastně v oblasti přesně je.

Na přítomnost medvědů městská policie v Nitře poprvé upozornila na začátku dubna. Ozval se jim muž, který v lese na okraji města objevil na stromě stopy drápů. Nález přitom učinil jen 150 metrů od zastávky MHD. Drápance v kůře si vyfotil a obrázek nejprve ukázal myslivci. „Ten potvrdil, že se skutečně jedná o medvěda. Všechny informace jsme poskytli zásahovému týmu pro odchyt medvědů,“ napsali policisté.

Ochránci přírody na místě odebrali vzorky chlupů. O další dva dny později spatřili svědci zvíře v blízkosti Specializované nemocnice sv. Svorada. Podle odhadů by mělo jít o jedince o hmotnosti zhruba 80 kilogramů. „Podle dostupných informací se v oblasti může medvědů pohybovat více. Prosíme veřejnost o zvýšenou opatrnost,“ napsalo vedení nemocnice.

Související

Články odjinud

Bohdalová po smrti sestry v péči lékařů: Nad pohřbem visí otazníky
Bohdalová po smrti sestry v péči lékařů: Nad pohřbem visí otazníky
Aha!
Chcete mít vlny jako Julia Roberts? Metoda Curly Girl vám napoví, co s vlasy musíte udělat
Chcete mít vlny jako Julia Roberts? Metoda Curly Girl vám napoví, co s vlasy musíte udělat
Dáma.cz
Proč nám novorozenci tolik voní? Je to droga, zjistili vědci
Proč nám novorozenci tolik voní? Je to droga, zjistili vědci
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Nová pracovní skupina řeší falešné slevy či snížení cen potravin
Nová pracovní skupina řeší falešné slevy či snížení cen potravin
e15
Majitelka Dynama reaguje: Klub neprodám! Proti mé osobě je systematický tlak
Majitelka Dynama reaguje: Klub neprodám! Proti mé osobě je systematický tlak
iSport
Smečka Andreje Babiše řídne. Orbán padl, Fico je vyčpělý, Trump mu nevyhovuje a Macron je fabulátor
Smečka Andreje Babiše řídne. Orbán padl, Fico je vyčpělý, Trump mu nevyhovuje a Macron je fabulátor
Reflex
Opojení magicky krásnou přírodou irského pohoří Wicklow nezkazí ani bodavý hmyz či proměnlivé počasí
Opojení magicky krásnou přírodou irského pohoří Wicklow nezkazí ani bodavý hmyz či proměnlivé počasí
Lidé a země