Medvědí problém v Nitře: Ohromnou šelmu viděli hned u nemocnice!
Slovenské město Nitra se v posledních týdnech potýká se stále větší aktivitou divokých medvědů hnědých. Místní nejprve upozornili na stopy drápů na stromech. Nyní před výskytem nebezpečných zvířat varuje i místní nemocnice. Není prý jasné, kolik medvědů vlastně v oblasti přesně je.
Na přítomnost medvědů městská policie v Nitře poprvé upozornila na začátku dubna. Ozval se jim muž, který v lese na okraji města objevil na stromě stopy drápů. Nález přitom učinil jen 150 metrů od zastávky MHD. Drápance v kůře si vyfotil a obrázek nejprve ukázal myslivci. „Ten potvrdil, že se skutečně jedná o medvěda. Všechny informace jsme poskytli zásahovému týmu pro odchyt medvědů,“ napsali policisté.
Ochránci přírody na místě odebrali vzorky chlupů. O další dva dny později spatřili svědci zvíře v blízkosti Specializované nemocnice sv. Svorada. Podle odhadů by mělo jít o jedince o hmotnosti zhruba 80 kilogramů. „Podle dostupných informací se v oblasti může medvědů pohybovat více. Prosíme veřejnost o zvýšenou opatrnost,“ napsalo vedení nemocnice.
