Střelba v Louisianě: Útočník zavraždil 8 dětí

Ilustrační foto
Ilustrační foto
19. dubna 2026
19. dubna 2026
Americký stát Louisiana zasáhla děsivá tragédie. Při střelbě, která byla podle policie důsledek domácí hádky, přišlo o život osm dětí ve věku od jednoho do 14 let. Útok se odehrál na několika místech.

Osm dětí ve věku od jednoho roku do přibližně 14 let zabil dnes ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na policii o tom informují agentura AP a další média. Policie stále shromažďuje informace na třech různých místech ve Shreveportu, kde ke střelbě došlo. Podezřelý, jehož totožnost policie nezveřejnila a který byl příbuzným některých z dětí, zahynul při automobilové honičce.

„Je to rozsáhlý zločin, jaký většina z nás nikdy neviděla,“ řekl podle AP místní policejní mluvčí Chris Bordelon. Celkem bylo postřeleno deset osob, upřesnil. Podezřelý z místa činu ujel ukradeným vozem, policie jej pronásledovala a na automobil střílela, dodal.

Na tiskové konferenci uspořádané před jedním z domů, kde se odehrála střelba, působili místní představitelé omráčeným dojmem a veřejnost žádali o trpělivost a modlitby, píše AP. „Prostě nevím, co na to říct, jsem z toho úplně v šoku,“ řekl místní policejní šéf Wayne Smith. „Nedokážu si ani představit, jak k něčemu takovému mohlo vůbec dojít,“ uvedl.

„Je to tragická situace, možná nejtragičtější, jakou jsme kdy zažili,“ řekl starosta Shreveportu Tom Arceneaux. „Je to strašné ráno,“ dodal starosta třetího největšího města Louisiany, které má přibližně 180.000 obyvatel.

