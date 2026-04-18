Otec Elona Muska hlásá kontroverzní teorii: „Epstein stále žije!“
Kolem smrti pedofila Jeffreyho Epsteina vzniká mnoho konspiračních teorií. Jednu z nich zastává i otec Elona Muska, Errol. V ruské televizi popsal svou domněnku, že deviant stále žije. Kolem jeho smrti je totiž, podle něj, přespříliš nejasností, včetně nefunkčních bezpečnostních kamer a chování dozorců.
Jeffrey Epstein mezi lety 2002 a 2005 pořádal akce pro vlivné osobnosti na svém soukromém ostrově za přítomnosti nezletilých dívek, dokud ho v roce 2019 nezatkla policie. Byl obviněn z obchodování s lidmi a zločinů spojených s nezletilými, za což ho soud poslal za mříže. Jen o pár měsíců později ho dozorci našli mrtvého v cele, informoval server Modern.
Kolem celého případu, ostrova i sebevraždy vzniká nespočet konspiračních teorií. Errol Muskse, že kolem smrti pedofila je příliš mnoho nejasností, než aby to byla pravda.
„Podle mě je absurdní domnívat se, že je mrtvý. Je to směšné,“ uvedl. „Jsem si jistý, že je naživu… O tom není pochyb,“ dodal. Podle něj je Epstein zdravý a jeho smrt byla pouze jedno velké divadlo. V rozhovoru zpochybnil bezpečnostní kamery, které přestaly fungovat přesně ve chvíli, kdy mělo dojít k údajné sebevraždě. Zároveň je mu podezřelé, že zrovna v tu chvíli všichni dozorci spali.
Errol Musk se údajně s Epsteinem nikdy osobně nesetkal. Věří ale, že jeho synové ano. Naznačil, že mladší syn Kimbal (53) udržoval s delikventem pravidelný kontakt, jak uvedl deník The Sun.
Od roku 1993 je přitom sám Errol obviněný ze sexuálního zneužívání pěti svých i nevlastních dětí. Sám toto obvinění popírá, přestože se objevilo několik výpovědí ze strany obětí. Elon Musk promluvil o jejich komplikovaném vztahu. Popsal, že mu otec udělal téměř každou zlou věc, která vás napadne.
