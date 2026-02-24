Vychrtlého Blada našli na parapetu: Majitel dostal za týrání jen podmínku
Za týrání svého psa plemene american bully vyvázl jeho majitel Martin Tomaštík (27) z Uherskohradišťska jen s podmínkou. Původně měl jít na dva roky do basy, odvolací senát Krajského soudu ve Zlíně ale v pondělí verdikt změnil. Potvrdil, že pět let nesmí muž chovat žádné zvíře.
Muž se o psa jménem Blade zprvu staral, ale v roce 2023 propadl patologického hráčství. Od ledna do března 2024 omezil Tomaštík péči o zvíře na minimum. Blade spadl na polovinu obvyklé váhy.
„Zvíře prožívalo extrémní utrpení spojené s dlouhodobou žízní a hladem a enormní frustraci z nemožnosti uspokojit své nejzákladnější fyziologické potřeby,“ řekl soudce Jiří Dufek.
Šokující výjev na parapetu
Předloni 12.března spatřila chodkyně na sídlišti v Uherském Hradišti šílenou scénu. Na kost vyhublý pes vylezl okenní parapet, kde lízal dešťovou vodu. Z bytu ho pak vynesli hasiči. Podle posudku veterináře by bez pomoci do 48 hodin uhynul.
Okresní soud potrestal mladého muže dvouletým vězením a zákazem pět let chovat zvířata. Tomaštík se však odvolal a uspěl. Vyvázl s podmínkou, na které se shodla žalobkyně i obhájci. Odvolací senát odmítl výrok okresního soudu, že majitel psa jednal v přímém úmyslu Blademu ublížit. Přihlédl i k jeho přiznání viny, omluvě a bezúhonnosti.
„Trest podmíněný je podle nás zcela dostačující," řekl soudce Dufek. Verdikt je pravomocný. Sám obžalovaný se z pondělního jednání omluvil.
„Dnešní verdikt napravil vadné rozhodnutí nalézacího soudu, soudu prvého stupně. A jako obhájci ho považujeme za spravedlivý," uvedl obhájce Tomaštíka Lukáš Trojan. Podle něj se Tomaštík o psa zpočátku příkladně staral a péči o něj začal zanedbávat až v souvislosti se svou psychiatrickou diagnózou, a to patologickým hráčstvím.
Z Bladeho je Bóďa
Týraný pejsek nakonec skončil v péči rodiny Pochylých na Uherskohradišťsku. Aktuálně má čtyři roky, váží 36 kilogramů. „Je zdravý a šťastný, má dobrou náladu. Dlouho se mu hledali nový domov, ale vleklo se to. Nakonec jsem jsem se rozhodla, že půjde k nám,“ řekla Blesk.cz Iveta Pochylá.
Co na to právník
„V zhledem k tomu, že se při odvolacím řízení obě strany, tedy obžaloba i obhajoba, shodly na podmíněném trestu, není dle mého názoru důvod k dovolání. Pokud by k Nejvyššímu soudu podalo dovolání pro porušení zákona ministerstvo spravedlnosti, musela by se připojit i jedna ze zastoupených stran. Předpokládám, že by i tak nejvyšší soud podání odmítl," shrnul právník Jan Černý.
Je to furt dokola...týrání zvířat prostě neumíme (nechceme?) pojmenovat trestným činem, takže se netrestají řádně. 😕🙁👎