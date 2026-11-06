Policisty zejména zaujala velká nákupní taška a batohy na zádech obou mužů stejně jako jejich spěch. Došlo tak na kontrolu.
„Obsah nákupní tašky vzbudil u policistů podezření, že by mohl pocházet z trestné činnosti. Policisté v ní našli krabičky cigaret různých značek, větší množství zapalovačů i plechovky s nápoji,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Odhad byl přesný. Jak se záhy ukázalo, vše pocházelo z vloupání do místního baru. Noční potulka obou pobertů městem tak skončila. „Při ověřování totožnosti se navíc zjistilo, že po jednom z mladíků bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Utekl totiž z ústavního zařízení,“ shrnul mluvčí.