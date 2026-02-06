Jaroměřan po hádce ve svém bytě pobodal nezvaného návštěvníka: Viní ho z pokusu o vraždu!

Muž v Jaroměři brutálně zranil cizího mladíka, který mu vlezl do bytu.
Mladší muž utrpěl vážná zranění kuchyňským nožem.
Zatýkání staršího muže pro podezření z pokusu o vraždu
6. února 2026 
6. února 2026
09:19

Královéhradečtí policisté se zabývají násilným incidentem, ke kterému došlo ve středu v Jaroměři. Osmadvacetiletý muž vnikl do cizího bytu a odnesl si odtamtud velmi vážná zranění. Obyvatel bytu je nyní podezřelý z pokusu o vraždu.

Čtyřiačtyřicetiletého muže a jeho družku ve středu večer překvapil nezvaný host. Mladší muž jim bez povolení vnikl do bytu! O tom, co se tam chystal dělat, lze už jen spekulovat. Obyvatele bytu však vniknutí velmi překvapilo.

Nejprve došlo k hádce, ta se po chvilce zvrhla v divoký fyzický konflikt. „Podezřelý měl při potyčce poškozeného napadnout kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění v oblasti zad,“ popsali situaci policisté na svém webu. Zranění utrpěl mladší muž, který z místa následně utekl. Ve vážném stavu skončil v Královéhradecké nemocnici.

Druhého muž policie zadržela. Spustila také v případu správní řízení pro možné spáchání zvlášť závažného zločinu pokus o vraždu. 

Video  Zatčení muže podezřelého z pokusu o vraždu  - Policie České republiky
Video se připravuje ...

Muž v Jaroměři brutálně zranil cizího mladíka, který mu vlezl do bytu.
Mladší muž utrpěl vážná zranění kuchyňským nožem.
Zatýkání staršího muže pro podezření z pokusu o vraždu

Uživatel_6043891 ( 6. února 2026 10:03 )

Nevím, neznáme podrobnosti případu, ale pokud mu někdo cizí vnikne v noci do bytu a napadne ho, tak se ani nedivím, že brání svůj majetek, sebe a svou rodinu jakymkoli způsobem. Mohlo to být ale i úplně jinak.

