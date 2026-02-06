Jaroměřan po hádce ve svém bytě pobodal nezvaného návštěvníka: Viní ho z pokusu o vraždu!
Královéhradečtí policisté se zabývají násilným incidentem, ke kterému došlo ve středu v Jaroměři. Osmadvacetiletý muž vnikl do cizího bytu a odnesl si odtamtud velmi vážná zranění. Obyvatel bytu je nyní podezřelý z pokusu o vraždu.
Čtyřiačtyřicetiletého muže a jeho družku ve středu večer překvapil nezvaný host. Mladší muž jim bez povolení vnikl do bytu! O tom, co se tam chystal dělat, lze už jen spekulovat. Obyvatele bytu však vniknutí velmi překvapilo.
Nejprve došlo k hádce, ta se po chvilce zvrhla v divoký fyzický konflikt. „Podezřelý měl při potyčce poškozeného napadnout kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění v oblasti zad,“ popsali situaci policisté na svém webu. Zranění utrpěl mladší muž, který z místa následně utekl. Ve vážném stavu skončil v Královéhradecké nemocnici.
Druhého muž policie zadržela. Spustila také v případu správní řízení pro možné spáchání zvlášť závažného zločinu pokus o vraždu.
Nevím, neznáme podrobnosti případu, ale pokud mu někdo cizí vnikne v noci do bytu a napadne ho, tak se ani nedivím, že brání svůj majetek, sebe a svou rodinu jakymkoli způsobem. Mohlo to být ale i úplně jinak.