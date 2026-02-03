Mladík (16) málem uškrtil svého otce: Po útoku utekl neznámo kam

Muž byl údajně ubit k smrti pěstmi.  (Autor: Profimedia.cz - ilustrace)
Autor: kjm - 
3. února 2026
16:05

Sobotní půlnoc byla v kladenské čtvrti Kročehlavy poznamenaná napadením otce jeho vlastním synem. Šestnáctiletý mladík měl muže napadnout verbálně i fyzicky, během útoku ho měl dokonce škrtit! Vše přitom odstartovala hloupá hádka o ovoce.

Podle výpovědí měl mladík konflikt před napadením otce i se sestrou. Hádku prý vyprovokoval spor o ovoce. Do toho se zřejmě vložil otec, kterého následně mladík napadl. Nejprve verbálně, po chvilce došlo i na rvačku. „Údajně ho měl škrtit a několikrát udeřit pěstmi,“ napsali kladenští městští policisté na webu.

Podle otcových slov je mladý muž na svých šestnáct let velmi fyzicky vyspělý. „Sportovec s postavou zdatného muže a hmotností přes sto kilogramů,“ napsala policie. Po potyčce z bytu utekl neznámo kam. Při odchodu ještě stihl poškodit vchodové dveře.

