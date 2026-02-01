„Řezali se hlava nehlava. Dokonce vzduchem lítaly půllitry,“ řekl Blesk.cz jeden ze svědků. Přivolaní policisté od sebe rozdováděné kohouty odtrhli.
O hodinu později došlo za rohem na další „výměnu“ názorů mezi několika muži. „Na místo z důvodu většího počtu osob přijely i policejní posily. I zde za konfliktem stálo nevhodné chování a vyvedení z jednoho podniku na ulici,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Přivolaní záchranáři některé z bitkařů ošetřili.
Útok nožem na Kobližné
Napilno měli i brněnští strážníci. Hodinu po sobotní půlnoci zadrželi na ulici Kobližná muže, který nožem napadl jinou osobu a způsobil jí bodnořeznou ránu na noze. „Napadený musel na ošetření do nemocnice, naopak útočník skončil v policejní cele,“ řekl Vala.
Tam skončil i další muž, který kolem sedmé hodiny ráno v Horních Heršpicích napadl ženu, jejíž volání o pomoc slyšeli obyvatelé z nedalekého domu. Po příjezdu na místo se hlídce podařilo utíkajícího útočníka zpacifikovat. „Všechny případy policisté nyní prošetření pro podezření ze spáchání trestných činů a nadále se jimi zabývají,“ dodal mluvčí.
Divoká noc v Brně: Hromadné rvačky, útok nožem, přepadení (31.1. 2026)