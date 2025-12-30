Studentka zmizela na Štědrý den: Záhadný úprk z domu
Mladá studentka z Texasu znenadání zmizela na Štědrý den. Camila ráno odešla ven a nikomu nedala jedinou nápovědu, kde by se mohla ukrývat. Policie se domnívá, že je v bezprostředním nebezpečí a už dávno může být za hranicemi země. V minulosti se potýkala s psychickými problémy. Nešťastná rodina stále doufá, že se s ní znovu shledá.
Camila Mendoza Olmosová (19) měla prožít krásné Vánoce se svou rodinou v Texasu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco mohlo pokazit. Mladá studentka vstala kolem 7. hodiny ranní na Štědrý den a krátce nato, jako by se po ní slehla zem. Nechala doma všechny osobní věci včetně mobilu. Jediné, co si vzala s sebou, byly klíče od auta.
Obrovskou záhadou je, že auto zůstalo osudného rána stát před domem. Podle CNN, policie z bezpečnostních kamer vyčetla, že Camila kolem vozidla chodila a možná něco hledala. O chvilku později ho opustila. Na dalších záznamech byla naposledy viděna několik ulic od domova, než úplně zmizela.
Rodina, se kterou měla mladá studentka Vánoce slavit, je nešťastná. „Pro nás to nejsou Vánoce. Je to nejstrašnější den mého života,“ popsala teta Nancy. Přes stupňující se obavy je rodina odhodlaná milovanou dceru najít a odvést ji v pořádku domů. „Vždycky se usmívala, smála, milovala. Dala by mi pusu na tvář,“ dodala Nancy.
Některé zprávy naznačují, že mladá žena dlouhodobě bojovala s psychickými problémy. Podle rodiny měla mít sebevražedné myšlenky a deprese. Policie bere v potaz všechny možné scénáře a nevylučuje, že tyto faktory mohly hrát při zmizení roli. Zároveň upozorňuje, že Camila může být v bezprostředním nebezpečí. Zmizení studentky by mohl mít na svědomí někdo se špatným úmyslem. Vyšetřovatelé upozornili, že žena už může být dávno za hranicemi země, informoval deník Bild.
