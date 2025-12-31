Po smrti seniorky další incident: Prokletá výletní loď najela na útes
Výletní zaoceánská loď Coral Adveturer si v posledních měsících vysloužila velmi špatnou reputaci. Nejprve v říjnu přišla smrt seniorky, kterou posádka zapomněla na opuštěném ostrově. Teď zase musela proběhnout hromadná evakuace všech cestujících! Nedaleko Papui-Nové Guinei totiž v sobotu loď najela na útes!
Na palubě v době nehody bylo 80 cestujících a 43 členů posádky. Při sobotní srážce s útesem nedaleko Papui-Nové Guinei museli všichni plavidlo urychleně opustit. Australská pobřežní stráž uvedla, že o situaci věděla, žádné tísňové volání o pomoc však z lodi nedostala. Posádka nenahlásila žádná zranění.
Podle mluvčího společnosti navíc nedošlo ani k žádnému vážnému poškození lodi samotné. „Incident jsme nahlásili příslušným autoritám. V plánu je následně důkladná inspekce integrity lodi a možných škod způsobených na životním prostředí,“ prohlásil podle deníku The Sun mluvčí společnosti Coral Expeditions, která loď vlastní. Plavba měla trvat od 18. do 30. prosince. Jestli bude plavba pokračovat v pozdějším termínu, nebo cestující dostanou náhradu, není zatím jasné.
Loď Coral Adventurer se v médiích poprvé objevila v říjnu. Bohušel tomu tak bylo kvůli tragické události zahrnující seniorku Suzanne Reesovou (†80). Ta zemřela během zastávky lodi na australském ostrově Lizzard Island. Oddělila se od skupiny a po cestě zpět na loď se ztratila. Plavidlo následně odplulo bez ní a na ostrov se vrátilo až po několika hodinám, když posádce došlo, že žena se z ostrova nevrátila. Další den našli na pláži už jen její bezvládné tělo.
