Záhadná smrt táty na lodi: Personál přikryl mrtvého ručníkem a pokračoval v party

Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral
Autor: nkc - 
24. září 2025
19:51

Otec a dědeček Peter Colville tragicky zemřel 27. července na dovolenkové „pirátské“ lodi v Turecku. Výpověď rodiny a ostatních cestujících odhaluje, že personál muže vytáhl mrtvého z vody a pouze ho zahalil ručníky. Následně se bez přerušení vrátil k pěnové party probíhající na palubě lodi.

Zábava, palubní DJ, šnorchlování a pěnová party, to všechno čekalo 600 cestujících na luxusní lodi Legend Big Kral. Na palubě byl i Peter Colville (†60) se svou rodinou, včetně jeho dcer a vnoučat. Každou chvíli probíhaly přestávky v plavbě s možností koupání a cestující si mohli skočit do moře. Během druhé takové pauzy se ale stala tragédie.

Peter zmizel ve vodě nedaleko Kleopatřiny pláže, o chvíli později plavci objevili jen jeho bezvládné tělo. Jeho dcera, Nakita Colvillová, vše viděla a popsala, že když bylo potřeba provést první pomoc, posádka jen bezradně stála a koukala a jejího tátu resuscitoval jeden z hostů. Barman pak jejího otce prohlásil za mrtvého a personál zahalil jeho tělo do ručníku, uvedl zpravodajský web Daily Star

„Prožívali jsme nejhorší chvíli našeho života, ale jakmile jsme byli odvedeni, zaměstnanci se hostům prostě omluvili za to, že pěnová party byla opožděna. Hned na to začala opět hrát hlasitá hudba,“ popisovala Nakita. „Byl ten nejmilejší táta a dědeček a zasloužil si, aby se s ním zacházelo s respektem. A to nebylo,“ dodala.

Lhostejný a neprofesionální přístup personálu vyvolal u cestujících rozhořčení. „Zemřel muž a oni pokračovali, jako by to nic neznamenalo,“ komentoval hrozivou událost jeden z hostů pro deník The Sun. Pitva proběhla jak v Turecku, tak ve Velké Británii. Ani jedna z nich nedokázala odhalit příčinu smrti. Případ se stále vyšetřuje. Společnost vlastnící zážitkovou loď nevydala žádné prohlášení.

Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral
Výletní loď Legend Big Kral

Témata:
utonutíutopenívýletní loďrodinaTureckosmrtručníkSpojené království
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud