Záhadná smrt táty na lodi: Personál přikryl mrtvého ručníkem a pokračoval v party
Otec a dědeček Peter Colville tragicky zemřel 27. července na dovolenkové „pirátské“ lodi v Turecku. Výpověď rodiny a ostatních cestujících odhaluje, že personál muže vytáhl mrtvého z vody a pouze ho zahalil ručníky. Následně se bez přerušení vrátil k pěnové party probíhající na palubě lodi.
Zábava, palubní DJ, šnorchlování a pěnová party, to všechno čekalo 600 cestujících na luxusní lodi Legend Big Kral. Na palubě byl i Peter Colville (†60) se svou rodinou, včetně jeho dcer a vnoučat. Každou chvíli probíhaly přestávky v plavbě s možností koupání a cestující si mohli skočit do moře. Během druhé takové pauzy se ale stala tragédie.Daily Star.
„Prožívali jsme nejhorší chvíli našeho života, ale jakmile jsme byli odvedeni, zaměstnanci se hostům prostě omluvili za to, že pěnová party byla opožděna. Hned na to začala opět hrát hlasitá hudba,“ popisovala Nakita. „Byl ten nejmilejší táta a dědeček a zasloužil si, aby se s ním zacházelo s respektem. A to nebylo,“ dodala.
Lhostejný a neprofesionální přístup personálu vyvolal u cestujících rozhořčení. „Zemřel muž a oni pokračovali, jako by to nic neznamenalo,“ komentoval hrozivou událost jeden z hostů pro deník The Sun. Pitva proběhla jak v Turecku, tak ve Velké Británii. Ani jedna z nich nedokázala odhalit příčinu smrti. Případ se stále vyšetřuje. Společnost vlastnící zážitkovou loď nevydala žádné prohlášení.
