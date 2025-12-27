Fráze six seven si všiml dokonce i Google. Když do jeho vyhledávače zadáte tento výraz, roztřese se… Tak nějak totiž vypadá gesto rukou, které hlášku doprovází a může znamenat „nic moc“ či „třeba jo, třeba ne“.
A nebo má tohle číselné spojení ještě i jiný, tajuplnější význam? Zeptali jsme se astroložky Elišky Landovské. Ta nejprve rozebrala význam jednotlivých číslovek. „Šestka reprezentuje planetu Venuši. To je láska, vztahy, náš vkus, to, co máme rádi, to, co bychom chtěli mít. Šestka je rozevlátá, ta by si dovolila úplně všechno,“ vysvětluje numeroložka.
Oproti tomu sedmička představuje planetu Saturn. „Ten na rozdíl od Venuše symbolizuje přísnost, zákon a řád. Saturn říká: Nejprve musíš udělat svoje povinnosti a pak se budeš bavit! A musíš je udělat perfektně! Traduje se, že sedmička je šťastné číslo, ale ona je spíše přísná,“ upřesňuje Landovská.
A co se stane, když tato dvě čísla dáme vedle sebe? Co říkají? „Vyjadřují vlastně trend dnešní doby. Hlavně si všechno pěkně užijeme, budeme se mít dobře a nějaká škola či práce počká.“
Tarotová 13
Dohromady hláška six seven ale dává ještě jedno zásadní číslo a tím je třináctka! „A to je v tarotových kartách Smrt s obrázkem kostlivce! Ale pozor, tato karta není o fyzické smrti, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to karta zásadní změny. Symbolizuje uzavření jedné fáze a začátek nové. Ukončení všeho starého a nový začátek,“ uklidňuje Eliška Landovská s tím, že se aktuální popularita hlášky dobře pojí i s koncem roku 2025. „Starý rok umírá a rodí se nový,“ uzavírá numeroložka.
Z numerologického pohledu by se tak dalo říct, že děti si dnes místo „nevím“ nebo „je mi to jedno“ nevědomky posílají malý vzkaz o změně. Jenže zatímco tarot mluví o konci starého a začátku nového, v praxi to většinou znamená spíš konec domácích úkolů a začátek odpoledne na hřišti.
A pokud by se numerologický výklad měl brát opravdu vážně, pak by hláška six seven mohla rodiče uklidnit: žádná apokalypsa se nekoná. Maximálně smrt starého sešitu z matematiky a zrození nového – ideálně s čistými stránkami a lepšími známkami.
