Český turista uvízl v Tatrách: Pro pobyt v horách neměl vybavení
Zrádnost tatranských hor si na vlastní kůži vyzkoušel turista z Česka. Ten nedbal zákazu a vypravil se do vysokých hor bez potřebného vybavení. Svojí hloupostí přidělal záchranářům práci.
Slovenští záchranáři v pátek ve Vysokých Tatrách pomáhali turistovi z Česka, který se na túru vypravil bez řádného vybavení a uvázl na vrcholu hory Zadný ľadový štít. Informuje o tom horská záchranná služba.
Do vysokých hor bez vybavení
Šestadvacetiletý muž měl na botách řetízkové nesmeky a další vybavení potřebné pro pohyb v horském terénu mu chybělo.
Z hory nebyl schopen bezpečně sejít, a zavolal proto pomoc. Záchranáři ho po příchodu na místo vyšetřili a postarali se o jeho tepelný komfort. Poskytli mu potřebné vybavení a i s pomocí lan ho odvedli až na Téryho chatu, kde byl ubytovaný.
Její zaměstnanci pomáhali při záchranné akci. Záchranáři se na základnu do Starého Smokovce vrátili dnes nad ránem.
Od listopadu jsou stezky zavřené
Slovenská horská služba vyzývá turisty, aby dodržovali návštěvní řád Tatranského národního parku a dbali jejích pokynů.
Na svých internetových stránkách například upozorňuje, že od listopadu jsou turistické stezky ve vysokohorském prostředí uzavřené.
Výjimka platí pro cesty k chatám kromě stezky k Chatě pod Rysy.
