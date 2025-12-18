Zloději v Krumlově ukradli vltavíny za více než milion: Loupežnou akci zachytila kamera

18. prosince 2025 
18. prosince 2025
11:49

V brzkých ranních hodinách se partička lupičů vloupala do prodejny drahých kamenů. Jejich cíl byl jasný. Ukrást vltavíny za víc jak milion korun. Zdemolovali vitrínu, pobrali přívěsky a drahokamy a zmizeli neznámo kam. Svoji kořist si ale moc dlouho neužili. Ani ne do týdne je dopadli muži zákona.

Loupežná akce se odehrála 1. prosince v brzkých ranních hodinách a maskovaní zloději v teplákovkách šli na jistotu. Vypáčili dveře do prodejny minerálů, drahých kamenů a šperků a během pár vteřin rozmlátili vitrínu, pod kterou byly vystavené vltavíny. Policie z celé loupežné akce zveřejnila video. 

Maskování bylo málo platné

Celou vitrínu vybrakovali a odnesli si tři plata stříbrných přívěsků s vltavínem a čtyři plata surových vltavínů o celkové hmotnosti bezmála tří kilogramů.

Majiteli prodejny zbyly oči pro pláč, protože způsobili škodu ve výši téměř 1 400 000 korun.

Českokrumlovští kriminalisté vyrazili do akce a odvedli výbornou práci, když se jim podařilo případ ani ne do týdne objasnit a to i navzdory maskování lupičů.

Trest je nemine

„Čtyřicetiletý muž a jeho jednatřicetiletý komplic si tak z rukou kriminalistů převzali usnesení o zahájení jejich trestního stíhání, a to pro spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Šupík s tím, že oběma mužům hrozí nyní v případě uznání viny trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,

Video  Celé video z lupičské akce zveřejnila policie.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

 

 

