Další smrt v Tatrách! Turista se zřítil z Bystré
V Západních Tatrách na Slovensku zemřel 55letý polský turista, který ve vysokohorském terénu zřejmě uklouzl a spadl do jednoho ze žlebů. Muž byl nezvěstný od pondělí. Informovala o tom ve čtvrtek slovenská Horská záchranná služba (HZS). Letos už ve slovenských horách zemřela zhruba desítka Poláků.
HZS o pomoc požádali její polští kolegové poté, co se Polák se svými blízkými naposledy spojil z vrcholu Bystré. To je nejvyšší hora Západních Tater u slovensko-polských hranic. Terén na slovenské i polské straně Tater pak prohledávali horští záchranáři obou zemí.
Turistovo tělo ve čtvrtek našel člen HZS se služebním psem v jednom ze žlebů asi 150 metrů pod vrcholem Bystré.
Tragické nehody ve slovenských horách se letos nevyhnuly ani českým turistům. Minulý týden třiačtyřicetiletý Čech nepřežil dlouhý pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách. V září v tomto nejvyšším pohoří Slovenska zase zemřel po pádu při sestupu z hory Satan pětašedesátiletý český horolezec.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.