Blonďáčka Jana (†3) našli mrtvého u oblíbené nádrže: Matce hrozí doživotí!
U nádrže Liptovská Mara na Slovensku došlo v červenci k obrovské tragédii. Na místě zemřel maličký chlapeček! Jana se neúspěšně snažili vzkřísit jak záchranáři, tak i jeden ze svědků. Podle rodiny se chlapec utopil, závěr vyšetřování ale přinesl šokující zjištění. Z vraždy úřady obvinily matku! Hrozí jí doživotí.
K zoufalé resuscitaci došlo na kamenné pláži poblíž známého kostelíka. Na místo dorazily dvě jednotky záchranářů, před jejich příjezdem chlapce pomáhal resuscitovat i jeden ze svědků.
„Našel jsem jej ležet na zemi a s paní jsem se vyměnil, pomáhal jsem jí s umělým dýcháním. Jen zmínila, že se koupali a malý se udeřil na skalách,“ popsal pro televizi JOJ zmíněný svědek. Chlapci už ale nikdo nedokázal pomoct.
Podle matky se měl chlapec utopit. Průběžná pitva ovšem naznačila, že chlapce někdo udusil. A skutečně. „Během vyšetřování bylo zjištěno, že obviněná žena měla svého tříletého syna násilným způsobem v bytě v Dolním Kubíně usmrtit a následně předstírat jeho smrt utopením,“ uvedla pro zmíněnou televizi mluvčí KR PZ Žilina Daniela Kocková. Zranění měl mít chlapeček Jan i na krku a na hlavě.
Vyšetřovatelé matku, která je stále ve vazbě, obvinili z vraždy. „Vyšetřování bylo ukončeno a spis byl podán prokurátorovi s návrhem na podání obžaloby,“ dodala Kocková. Matce v případě viny hrozí doživotní trest.
Tragédii předcházela hádka
„Andílek. Blond vlásky, modrá očka, pořád se smál, běhal. (...) Byl prostě všude a jako chlapec pořád něco vymýšlel. Chodil ke mně na čokoládky,“ uvedla pro deník Nový Čas jedna ze sousedek.
Rodina měla prý před tragédií neshody. Nutno podotknout, že chlapec žil v domácnosti se svou nevlastní matkou Simonou (31) a biologickým otcem (60).
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.