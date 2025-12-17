České obchody z pultů stahují hned několik závadných potravin. Obsahovaly sklo, léky, ale i salmonelu! O jaké produkty jde?
České obchody stahují závadné potraviny: Sklo v mouce i léky v mase!
1.Antibiotika v mase
V prosinci velkoobchod Makro Cash and Carry ČR vydal oznámení o stažení hovězího masa od dodavatele Rotterdam Trading Office BV. Maso obsahovalo přílišné množství antibiotik, a to konkrétně Tulatromycínu.
„Zdraví zákazníka je pro nás na prvním místě, proto pokud jste uvedené DMT/číslo šarže zakoupili a máte je k dispozici, prosíme Vás, abyste je nekonzumovali. (...) Výrobek můžete vrátit do jakéhokoli velkoobchodního střediska Makro,“ uvedla vedoucí oddělení kvality Petra Bártová.
2.Sklo v mouce
Velkoobchod Makro v prosinci též oznámil stažení hladké mouky, a to od dodavatele Mlýny J. Voženílek. Ke kroku se společnost uchýlila z důvodu podezření na výskyt úlomku skla. „Nález cizího předmětu byl zjištěný jedním z našich odběratelů v průběhu zpracování,“ uvedla Petra Bártová.
Stejně jako v případě vadného hovězího masa zákazník může produkt dané šarže vratit do jakéhokoliv velkoobchodu Makro. „Za zakoupené výrobky Vám budou na základě prodejního dokladu vráceny zpět peníze. Vrácení je možné do 31.1.2026,“ dodala vedoucí oddělení kvality nakonec.
3.Salmonela v kuřatech
Stažení závadných kuřat v prosinci nařídila i Státní veterinární správa. Kuřata, původem z Francie, obsahovala salmonelu! 160 kusů kuřat o hmotnosti téměř 250 kg bylo distribuováno do supermarketů DELMART.
Název artiklu: Poulet jaune entier, (kuře žluté celé)
Číslo šarže: 5045108141
Výrobce: Les Volailles Rémi Ramon
4.Pesticid v čaji
Ze svých pultů stahuje závadné zboží také řetězec Tesco. Černý čaj Stockwell and Co. obsahoval přílišné množství pesticidu Trimethyl-sulfonium
Název: Stockwell & Co. Černý čaj 100 x 1,5g (150g)
Datum spotřeby: 31.05.2027
Šarže: L 3629/1/149 a L3629/1/150
Číslo šarže: 5051007137621
